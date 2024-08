Fernando Alonso: "No puede ser que un undécimo puesto nos deje un buen sabor de boca"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que el rendimiento del coche ha sido "decepcionante" todo el fin de semana en el Gran Premio de Italia, en el que saldrá undécimo en carrera, un puesto "mucho mejor" de lo que esperaba, aunque ha advertido que no es normal que deje "un buen sabor de boca" y ha instado a cambiar "la rutina" en la que han entrado. "Mucho mejor de lo que esperábamos, creíamos que éramos el octavo equipo, 15 y 16 eran las posiciones que estimábamos para la crono de hoy, así que estar un poco más arriba de eso da alguna esperanza de coger puntos mañana. Pero hemos visto que a veces clasificamos bien en carrera caemos un poco a la posición que merecemos, así que mañana igual es una carrera difícil", afirmó en declaraciones a DAZN. Sin embargo, el asturiano señaló que no pueden conformarse con lo sucedido este sábado. "Después de la FP2 y la FP3 siempre hacemos un ranking de cómo nos sentimos por sectores. El último sector se nos ha atragantado todo el finde, éramos el último equipo en el último sector en la FP3, así que pensábamos ser el octavo mejor equipo hoy en la crono. Por tanto, el undécimo puesto sabe bien, pero no puede ser que el undécimo puesto te deje un buen sabor de boca. Tenemos que cambiar esta rutina en la que hemos entrado", indicó. "Ha sido un fin de semana 'regu', el coche la verdad es que ha sido decepcionante todo el fin de semana. Repetimos que tenemos que mejorar, estamos trabajando en ello, pero el nivel de este fin de semana creo que ha sido un poco por debajo de lo de lo mínimo necesario para nosotros. Es otro toque de atención que tenemos que tomarnos en serio", continuó. Por último, el bicampeón del mundo valoró el calor y la degradación que se esperan en carrera. "Los neumáticos los vamos a cocer mañana con estas temperaturas, así que vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que todos los equipos hemos sido precavidos en ese sentido, hemos guardado dos duras de cada mañana en caso de hacer dos paradas. Históricamente, en Monza siempre ha sido una parada, pero viendo el calor y viendo los neumáticos y las temperaturas a las que están rodando tenemos la opción B de hacer dos paradas. La tenemos todos los equipos, así que no es ninguna ventaja para nosotros. Intentaremos ejecutar una carrera buena", finalizó.

