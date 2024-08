Daniel Sancho será trasladado de manera "inmediata" a la prisión de Surat Thani. Así será su nueva vida

Tras la sentencia de la Corte de Samui por la que Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua este jueves en Tailandia por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta, una de las grandes incógnitas es dónde cumplirá su pena el hijo de Rodolfo Sancho. Desde su detención el 7 de agosto de 2023 -cinco días después de acabar con la vida del cirujano colombiano en la isla tailandesa de Koh Panghan-, el cocinero español ha estado en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, uno de los centros penitenciarios más amables del país, donde los reclusos no tienen delitos de sangre y sus condenas no superan los 15 años. Además, Daniel ha estado en el módudo de enfermería por una hernia, con lo que su estancia habría sido más 'fácil' y 'cómoda' de lo habitual a pesar de las circunstancias. Pero eso está a punto de cambiar, ya que una vez la Justicia tailandesa ha dictado sentencia, el nieto de Sancho Gracia será trasladado a otra prisión. En un primer momento se apuntó a que podría pasar el resto de sus días en Bang Kwang en Bangkok, conocida como 'El Hilton' o 'el Gran Tigre' -porque devora a los presos-, una de las cárceles más peligrosas del mundo, donde todos los reclusos están condenados por delitos de sangre y donde las condiciones son terroríficas: hacinamiento, falta de agua potable, escasez de comida, ratas y cucarachas en celdas para 5 personas en las que duermen hasta 20... Un infierno del que pocos salen con vida. Sin embargo, hoy se ha confirmado -lo ha hecho el propio Daniel desde el centro penitenciario de Koh Samui, donde ha recibido la visita de sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo- que su destino no será 'El Gran Tigre', sino Surat Thani, a donde será trasladado en un furgón blindado de modo inmediato y de manera confidencial. Esta cárcel se encuentra a 120 km de Koh Samui, en la Península de Malawa, al sur de Tailandia. Y aunque es menos peligrosa que la de Bang Kwang, las condiciones también son durísimas. Se trata de un centro penitenciario con una gran peligrosidad, ya que todos los reos cumplen condenas por delitos muy graves de sangre, y muchos de ellos están condenados a pena de muerte. Al igual que en 'El Hilton', en Surat Thani también hay graves problemas de hacinamiento e insalubridad. Cuenta con 5400 prisioneros, más del doble de su capacidad. En cada celda conviven unos 20 presos, se duerme en el suelo y Daniel tendrá que pasar más de 12 horas al día sin salir de su habitáculo, con escasez de agua y comida. Además, debido al alto volumen de condenados, las visitas de su familia estarán muy limitadas.

