Un Valencia necesitado recibe al desatado Villarreal de Marcelino

Valencia/Villarreal (Castellón), 30 ago (EFE).- Un Valencia necesitado, colista y sin haber sumado un punto, recibe este sábado en Mestalla a un desatado Villarreal, que busca su mejor arranque en Liga con un equipo muy ofensivo y que suma dos victorias y un empate.

El Valencia deprimido por su juego y resultados se aferra al efecto Mestalla en este duelo regional, aunque suma seis partidos consecutivos sin ganar en su feudo, ya que la última vez que lo hizo fue el pasado 6 de marzo ante el Getafe.

El conjunto que dirige Rubén Baraja vio como le han remontado el Barça en Mestalla y en Balaídos ante el Celta, donde ofreció una muy mala imagen, que sólo mejoró defensivamente en el Nuevo San Mamés, hace apenas unos días, donde sólo recibió un gol, pero no fue capaz de tirar a puerta en todo el partido y sólo remató dos veces, aunque no fueron entre los tres palos.

Por todo ello, el Valencia necesita hacerse fuerte en Mestalla para revertir la situación y lo debe hacer espoleado por el mejor Pepelu, tras haber sido convocado por la selección absoluta por primera vez, y por la llegada de los nuevo fichajes, el belga Maximilo Caufriez y el pivote argentino Enzo Barrenechea, aunque hasta la conclusión del entrenamiento vespertino de hoy no sé sabrá si entran en la convocatoria.

Tras los diversos cambios que presentó Baraja en Bilbao, no se descarta que el técnico vuelva a variar su once inicial e incluso su dibujo táctico, para dar con la tecla de un equipo que no termina de arrancar.

Por su parte, el Villarreal afronta el duelo regional en una dinámica diametralmente opuesta, con buenas sensaciones, sobre todo en el aspecto ofensivo, tras marcar ocho goles en tres partidos, aunque con el debe de mejorar defensivamente tras recibir seis tantos.

Marcelino continuará con las rotaciones en su equipo, ya que Logan podría formar pareja con Albiol en el eje de la defensa, Gueye entraría en la medular por Parejo, el descanso de Álex Baena propiciaría la titularidad de Ilias Akomach y podría cambiar su pareja de atacantes, entrando en el once Ayoze y el joven delantero francés Barry, que ya marcó la pasada jornada en su debut tras una gran actuación.

Para este encuentro, además de la baja de Baena, Marcelino sigue contanto con un equipo mermmdo ya que sigue sin poder contar con los lesionados Denis Suárez, Alfonso Pedraza, Juan Foyth, Gerard Moreno, Eric Bailly y Nicolas Pépé, además del delantero neerlandés Arnaut Danjuma, autor del dos goles esta temporada, y que podría salir traspasado en las próximas horas.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Guillamón, Rioja; Rafa Mir y Hugo Duro.

Villarreal: Diego Conde, Kiko Femenía, Albiol, Logan Costa, Sergi Cardona; Pape Gueye, Comesaña, Yeremy Pino, Ilias Akomach; Ayoze Pérez y Barry.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño)

Hora: 21.30 horas

Campo: Mestalla

---------------------------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (20º, 0 puntos), Villarreal (2º, 7 puntos)

La clave: El Valencia debe mantener sus prestaciones defensivas y mejorar en ataque donde la dupla Rafa Mir y Hugo Duro no termina de funcionar y el centro del campo tampoco genera juego.

El dato: El Valencia suma cinco victorias en las últimas seis visitas del Villarreal pero lleva diez partidos seguidos sin ganar en Liga.

La frase:

Hugo Duro: "No estamos dando lo que hay que dar para puntuar en Primera".

Marcelino: "Mestalla para el Villarreal es un campo complicado"

Altas: Enzo Barrenechea y Maximiliano Caufriez, recién fichados por el Valencia.

Bajas:

Valencia: Diakhaby, José Luis Gayà, Fran Pérez, Sergi Canós, todos ellos por lesión.

Villarreal: Álex Baena disfruta de unas vacaciones, tras haber jugado este verano la Eurocopa y los Juegos Olímpicos; así como los lesionados Denis Suárez, Pedraza, Foyth, Baena, Danjuma (posible salida mercado), Gerard, Bailly y Pépé. EFE

1012165

1010587

crn/jmg sm