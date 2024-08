Recuperamos las reveladoras declaraciones de la abuela de Daniel Sancho, Noela Aguirre, antes de conocer la sentencia

Totalmente destrozada. Así está según 'Y ahora Sonsoles' Noela Aguirre, abuela de Daniel Sancho, tras la sentencia que condena a su nieto a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Estaban tan unidos que el cocinero vivía con ella en la residencia familiar del norte de la capital, y su detención el 7 de agosto de 2023, y ahora esta dura condena, ha sido un golpe muy difícil de asumir para la madre de Rodolfo Sancho. Como ha relatado Beatriz Cortázar, la viuda de Sancho Gracia apenas sale de casa, está muy protegida por sus hijos y no deja de preguntar cuándo podrá ver por fin a su nieto. Un drama complicado de gestionar, puesto que ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el Tribunal de Samui. En estos terribles momentos recuperamos las declaraciones que Noela Aguirre hizo ante los micrófonos de Europa Press en su última aparición, en la que confesaba estar esperanzada con que Daniel pudiese regresar pronto a casa. "¿Cómo estoy? Bueno, estoy bastante bien, estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva. Vive conmigo y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas. Nada más" revelaba con tristeza, relatando que Rodolfo le había contado que su nieto estaba "guapísimo como siempre" tras una de sus visitas en la prisión de Koh Samui. "No he hablado con él, espero hacerlo en algún momento e ir a verlo en cuanto pueda porque me muero de ganas de verlo. Confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda. No es una situación nada fácil pero esperemos que todo se encauce por el buen camino" confesaba esperanzada, sin imaginar que Daniel sería condenado a cadena perpetua.

Compartir nota: Guardar Nuevo