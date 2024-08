Más de 160.000 niños desplazados siguen sin escuela en Goma a tres días del comienzo de curso

Más de 160.000 niños desplazados por el conflicto en la provincia congoleña de Kivu Norte todavía no tienen escuela a la que acudir a tres días del comienzo del curso lectivo en una zona rodeada por el conflicto armado en República Democrática del Congo. Goma aloja a cientos de miles de personas que han escapado durante los últimos meses de los combates entre las fuerzas de seguridad y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en esta provincia del noreste del país. Aunque la situación teóricamente está regulada por un alto el fuego, las últimas semanas han dado lugar a fuertes enfrentamientos entre el grupo y los Wazalendo, unas milicias juveniles afines al Gobierno congoleño. En este contexto, fuentes de la sociedad civil han explicado que el retorno a las clases va a afectar al menos a 600.000 niños desplazados, de los cuales una quinta parte todavía no tienen escuela a la que ir. Según las estimaciones del director del Departamento de Educación de la zona de Kivu Norte 1, donde está Goma, Luc Baweza Kabango, todavía hace falta construir casi 2.000 clases para garantizar que ningún niño se quede sin escolarizar. Los niños regresarán a clase en las escuelas diseminadas por los alrededores de Goma, entre fuertes medidas de seguridad. La capital se ha mantenido al margen de los combates pero hay constancia desde hace meses sobre enfrentamientos en las comunidades circundantes a unos 80 kilómetros de distancia de la ciudad. En las zonas de Kivu Norte ocupadas por el M23 han cerrado 450 escuelas durante los últimos 12 meses, y se desconoce qué está pasando con cientos de miles de niños atrapados en estas zonas. "La verdad es que no sabemos nada", ha reconocido Baweza Kabango a la emisora de la ONU en el país, Radio Okapi, antes de avisar del enorme aumento de niños desplazados necesitados de aprendizaje en relación al año pasado, cuando las autoridades locales escolarizaron a unos 140.000 niños.

