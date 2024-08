La UE ampliará su misión de entrenamiento para adiestrar a 75.000 reclutas ucranianos

La Unión Europea (UE) ampliará la capacidad de su misión de entrenamiento a las tropas ucranianas para adiestrar a 75.000 soldados que puedan luego combatir la invasión rusa. Según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el marco de la reunión de ministros europeos del ramo en Bruselas, el plan de la UE es incrementar la capacidad de la misión de asistencia militar a Ucrania (EUAM), que hasta ahora ha formado a 60.000 reclutas ucranianos. "Hoy se ha hablado de que se incrementaría, se llegaría hasta 75.000 personas para ser formadas. En España vamos a terminar el año con unos 6.000 combatientes ucranianos formados en nuestro territorio y estamos dispuestos a incrementar lo que haga falta", ha explicado Robles en declaraciones a la prensa. Para España la misión europea es en estos momentos una contribución "fundamental" a Kiev para hacer frente a la invasión rusa, más en un momento en el que Rusia está lanzado una oleada de ataques contra ciudades e infraestructuras civiles y amenaza con cortes de energía durante el invierno. "España va a incrementar lo que haga falta el nivel de colaboración de combatientes ucranianos", ha indicado, de cara a los próximos meses en los que, como ha detallado, los avances militares serán más escasos por las condiciones climatológicas y hará más difícil la situación para la población civil. Respecto al debate suscitado en la UE para adiestrar a tropas ucranianas en suelo ucraniano, Robles ha descartado que España vaya a dar ese paso, como solicita Kiev. "Esa opción España no la comparte. Nosotros vamos a incrementar nuestra participación, creemos firmemente en la misión y está teniendo unos resultados muy positivos, pero España la va a seguir haciendo en España, dentro del territorio español. No va a desplegar formadores a Ucrania", ha asegurado. Esta postura contrasta con la de otros colegas europeas que a su llegada a la cita en Bruselas han defendido la opción de enviar militares a Ucrania. Caso del ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, quien ha asegurado que Estocolmo "no excluye" el escenario de entrenar a soldados en suelo ucraniano, aunque ha insistido en que debe preservar la unidad de la UE y "tener en cuenta consideraciones políticas y militares". Tampoco lo ha descartado su colega letón, Andris Spruds, quien ha apoyado pensar formas de expandir y darle un empujón al adiestramiento de militares ucranianos. "Si se toma esta decisión será de forma colectiva y pensado en la eficiencia de la misión", ha señalado.

