Hansi Flick: "Tenemos una atmósfera especial en este equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que su equipo tiene "una atmósfera especial", y destacó la "mentalidad" del conjunto azulgrana para reponerse de la grave lesión de Marc Bernal, cuya baja suplirán Marc Casado o un Eric García, que confirmó que se quedará en la plantilla. "Veo que tenemos una atmósfera especial en este equipo. La mentalidad es muy buena y me gustan mucho estos jugadores, son muy profesionales y tienen una buena actitud. Después de la victoria ante el Rayo Vallecano y la lesión de Bernal, estoy muy orgulloso de su reacción y cómo han estado con él", declaró Hansi Flick este viernes en rueda de prensa previa al cuarto duelo de la Liga EA Sports en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante el Real Valladolid. El técnico se mostró "muy orgulloso" por este aspecto porque es "muy importante para un equipo". "Les dije que la actitud y la mentalidad que tienen es fantástica. Solo puedes ganar algo si tienes esta mentalidad, así que como grupo estamos juntos", destacó. "Fue fantástico ver a Marc Bernal, lo vamos a echar de menos porque fue increíble ver cómo ha jugado con 17 años. En los últimos tres partidos analizamos todo, y lo que hizo fue fantástico. Ahora tenemos que reemplazarlo", explicó el germano, que señaló a Marc Casadó y Eric García como posibles sustitutos del joven canterano, que se perderá gran parte de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, con afectación en el menisco externo. Sobre García, que está recuperado de la fascitis plantar que le impidió jugar en Vallecas ante el Rayo Vallecano, confirmó que seguirá en la plantilla pese a los rumores de salida, y recordó que ya ha jugado en la posición de pivote en el club azulgrana, y que también lo hizo en el entrenamiento previo a este próximo partido. También elogió su reación después de la lesión de Bernal, y destacó su capacidad y la de jugadores como Raphinha para adaptarse y aportar en diversas posiciones. "En nuestra situación es bueno tener jugadores como Eric García o Raphinha. No es el individuo, es el equipo, y esto es muy importante. Él dijo que si tengo que jugar ahí, puedo ayudar al equipo, y esta es la mejor reacción", señaló. Sobre la plantilla y la posibilidad de reforzarse en las últimas horas de mercado, Flick se limitó a decir que tienen "jugadores suficientes" para el encuentro, y que prefiere centrarse en los futbolistas que tiene a su disposición. Uno de los jugadores que podrían participar ante el Valladolid, un rival del que remarcó que "defiende muy bien", será el centrocampista Fermín López. "Llegó un poco más tarde que los demás, por lo que no jugó los primeros partidos, pero estamos contentos con él. La temporada es muy larga y nos ha mostrado lo que puede hacer muy bien. Siempre es una opción, y tiene la calidad para comenzar en el once", explicó. Quien no podrá estar ante los pucelanos es Frenkie de Jong, del que dijo que no cree que "necesite operación" y que espera que pueda entrenar con el grupo después del parón de selecciones. "Está entrenando bien, ha dado pasos adelante, y el equipo médico ha hecho un buen trabajo, aunque ahora tenemos que esperar cómo es la evolución con la carga de entrenamiento", afirmó. Con respecto al liderato del conjunto azulgrana en la Liga EA Sports tras el discreto inicio del Real Madrid y Atlético de Madrid con dos empates en tres duelos, dijo que está centrado en el Barça y que ellos tienen que hacer su "trabajo". "Lo hicimos en los últimos tres partidos muy bien, y espero que lo hagamos mañana", indicó un Flick que apuntilló que ayer tuvieron día de descanso y que hoy se han vuelto a reencontrar para preparar el partido contra el Valladolid. "He podido ver que los jugadores están frescos y espero que también lo estén mañana, pero han hecho muy buen entrenamiento y esto es muy positivo", señaló. Por último, preguntado sobre el sorteo de la Liga de Campeones, que les ha emparejado con el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, entre otros, dijo que lo vio con Marcus (Sorg), su entrenador asistente, y que estaban "un poco sorprendidos" con lo sucedido. "Veremos qué sucede el sábado cuando sepamos exactamente cuándo jugamos y contra qué equipo", zanjó, al tiempo que recalcó que está "enfocado" en el partido ante el Valladolid de este sábado.

