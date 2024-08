Familias de desaparecidos en centro de México colocan antimonumento para exigir justicia

Puebla (México), 30 ago (EFE).- Cientos de familias buscadoras colocaron este viernes antimonumentos frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) del central estado mexicano de Puebla, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En el marco de dicha conmemoración, los familiares de personas no localizadas colocaron seis sillas gigantes de metal a las que han llamado “antimonumentos” y en las que pintaron los nombres de sus seres queridos, con el objetivo de visibilizar la ausencia que tienen cada vez que se sientan a su mesa a comer y hay una lugar vacío.

Desde las primeras horas de este viernes, los manifestantes comenzaron a cavar algunos hoyos para representar la búsqueda que realizan en bosques, terrenos o carreteras cuando buscan indicios de algún resto humano.

En esos espacios colocaron las sillas que permanecerán afuera de la sede gubernamental para recordarles a las autoridades que tienen un pendiente con ellos.

Javier Morales, padre de Nadia Guadalupe, una joven desaparecida en 2017, compartió con EFE que junto con su familia han buscado en Servicios Médicos Forenses (Semefos), Fiscalías de diferentes estados, cerros y pozos, o lugares donde puedan encontrar indicios sobre el paradero de su hija.

“La hemos buscado en muchísimos lados, desde Fiscalías, Semefos, nos hemos ido a búsquedas a los cerros, a pozos, a todo lo que nos lleve a algo. Ya a estas alturas son siete años, la esperanza es encontrarlos con vida, y aunque nos ven fuertes por fuera tenemos el corazón roto por dentro”, expuso.

Arturo Rodríguez Flores, padre de Ignacio Arturo, desaparecido en 2023 luego de salir a comprar cosas a una papelería cercana a su casa, aseguró que lo más difícil de la búsqueda es no saber por dónde empezar.

Esto, debido a que su primera acción fue buscar a su hijo con sus conocidos, amigos, vecinos, pero todos tuvieron las mismas respuestas: “no lo hemos visto”, “no hemos hablado con él”, “no vino para acá”.

Lamentó que las autoridades no los ayuden de una manera profesional y aunque tenía la esperanza de que durante las campañas electorales su caso tuviera avances, los encargados de su carpeta de investigación solo lo cuestionaban y volvían a los puntos donde ha realizado búsquedas para asentarlo en el expediente.

“He tenido que buscarlo por mis medios propios, colocando volantes, lonas, porque las autoridades solo me dicen: ‘ven mañana o pasado mañana’ y no me dan respuesta, entonces, yo lo tengo que buscar con las personas que posiblemente podría estar”, apuntó.

México vive una crisis de desaparecidos pues las cifras oficiales reportan más de 110.000 personas no localizadas desde que hay registro y más de 50.000 cuerpos sin identificar en el sistema forense. EFE

