El centrocampista argentino Enzo Barrenechea jugará cedido en el Valencia

El centrocampista argentino Enzo Barrenechea jugará esta temporada en el Valencia, a préstamo del Aston Villa de la Premier League, y debutará en LaLiga EA Sports para reforzar la medular 'che' con un perfil de pivote con el que no contaba el equipo dirigido por Rubén Baraja. El mediocampista de 23 años puede aportar "trabajo defensivo, recuperaciones, equilibrio y continuidad", según expresó el Valencia en el comunicado difundido este viernes anunciando la llegada del jugador, que se incorporará a los entrenamientos esta tarde para estar disponible de cara al duelo ante el Villarreal. El nuevo jugador che se formó en las categorías inferiores de Newell's Old Boys, -el equipo en el que empezó a jugar Leo Messi-, y dio el salto a Europa con 18 años para fichar por la Juventus. Su primera campaña como jugador del conjunto italiano estuvo cedido en el Sion de Suiza, aunque volvió el curso siguiente para intentar hacerse hueco en 'La Vecchia Signora'. Ahí pudo debutar en un partido de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, aunque no logró asentarse en el primer equipo. El último curso estuvo cedido en el Frosinone de la Serie A, donde jugó 39 partidos en la Serie A, antes de ser traspasado por ocho millones al Aston Villa, con el que firmó hasta 2026, y que ha decidido cederle al Valencia para continuar su progresión y reforzar al actual colista de la Liga EA Sports.

