Bloquean cuentas bancarias de Starlink en Brasil para pagar multas por X

(Bloomberg) -- Las consecuencias del enfrentamiento entre Elon Musk y el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil se extendieron a las empresas del multimillonario, luego de que el juez prometiera cerrar X y bloquear las cuentas bancarias de Starlink en la mayor economía de América Latina.

El juez Alexandre de Moraes, encabeza los esfuerzos para combatir las noticias falsas y la incitación al odio en Brasil. Musk, y los derechistas del país, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, dicen que el juez se está extralimitando y socavando la libertad de expresión.

La orden de bloquear las cuentas bancarias del proveedor de internet satelital de Musk fue emitida por Moraes el 18 de agosto, según el sitio web de noticias local G1, y en un intento de obligarlo a pagar las multas impuestas a la plataforma de redes sociales X. Una persona con conocimiento de la situación en el Tribunal Supremo confirmó el informe. Starlink dice tener un cuarto de millón de clientes en Brasil.

El máximo tribunal de Brasil no hizo comentarios sobre el informe. Musk arremetió contra Moraes, llamándolo “criminal disfrazado de juez” en una publicación en X que hacía referencia a la situación de ambas empresas en el país.

Starlink confirmó en una secuencia de publicaciones en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter, que una orden de Moraes congeló las finanzas de la compañía y le impidió realizar transacciones financieras en Brasil.

“Esta orden se basa en una determinación infundada de que Starlink debería ser responsable de las multas impuestas, de manera inconstitucional, contra X”, dijo la compañía, y agregó que tiene la intención de “abordar el asunto legalmente”.

Por su parte, Moraes amenazó el miércoles con bloquear a X en Brasil si la compañía no designa un representante legal en el país antes del jueves por la noche.

La decisión se tomó días después de que la plataforma dijera que cerraría sus operaciones en Brasil, manteniendo el servicio disponible para sus aproximadamente 20 millones de usuarios activos en el país.

Musk respondió a la orden con una imagen aparentemente generada por inteligencia artificial de un hombre parecido a Moraes tras las rejas. “Un día, Alexandre, esta foto tuya en prisión será real. Recuerda mis palabras”, publicó Musk.

