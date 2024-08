Sonos actualiza su aplicación para mejorar la configuración

Sonos ha actualizado su aplicación para atajar los problemas de configuración e inestabilidad que están experimentando los usuarios de sus equipos de sonido tras el rediseño del 'software' lanzado en mayo. La actualización de la aplicación de Sonos mejora el proceso de configuración, para que sea más fluido y fiable, así como la configuración de accesibilidad. Permite, además, alternar el modo nocturno en la configuración de habitación de las barras de sonido, y en Android, limpiar la cola. Estas mejoras pretenden atajar los problemas de configuración que los usuarios empezaron a experimentar en mayo, con el rediseño de la aplicación de Sonos, que buscaba crear una plataforma abierta que reúne todo el contenido de los distintos servicios en una misma pantalla de inicio personalizable. A principios de agosto, el director ejecutivo, Patrick Spence, reconoció que a medida que se iba implementando la nueva aplicación, se hizo evidente que había errores persistentes que no habían detectado en las pruebas. La situación ha llevado a posponer el lanzamiento de dos productos, y su solución no pasa por recuperar la aplicación antigua porque, como ya ha explicado Spence, "empeoraría los problemas, no los mejoraría". La actualización para iOS (80.07.03) y Android (80.07.05) empezará ha llegar a los usuarios gradualmente en los próximos días, como recoge la compañía en su web de Soporte oficial. En la red social Threads, además, ha adelantado que próximamente mejorarán funciones como la respuesta del volumen, la interfaz de usuario y la estabilidad del sistema.

