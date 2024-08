Países Bajos autoriza a Ucrania a utilizar los aviones F-16 neerlandeses para atacar territorio ruso

Países Bajos ha autorizado a Ucrania a utilizar los aviones de combate F-16 neerlandeses para atacar territorio ruso, siempre que Kiev "cumpla con las leyes de la guerra" y con las infraestructuras civiles como principal 'línea roja'. "Las leyes de la guerra dicen que si Ucrania es atacada desde Rusia, Ucrania también puede atacar objetivos militares (en territorio enemigo)", ha dicho este jueves el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, en declaraciones a la cadena de radiodifusión pública NOS. Brekelmans ha aclarado que los ataques ucranianos en territorio ruso no deben apuntar a objetivos civiles, si bien ha señalado que los aeropuertos desde los que despegan aviones de combate y se disparan misiles "son objetivos legítimos". También lo ha confirmado el comandante de las Fuerzas Armadas, Onno Eichelsheim, quien ha asegurado a la citada cadena que Países Bajos no ha impuesto "ninguna restricción al uso y alcance" de los aviones F-16. "Ucrania tiene que actuar de manera diferente a como lo ha hecho en un pasado", ha argüido. La ex ministra de Defensa Kajsa Ollongren ya manifestó el pasado mes de junio en una entrevista con Politico que el Gobierno neerlandés no impediría a las fuerzas ucranianas utilizar estos aviones de combate contra posiciones militares rusas. El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha reclamado este mismo jueves a los Estados miembros de la Unión Europea que tomen decisiones para permitir ataques de Kiev contra "objetivos militares legítimos" en territorio ruso. El debate ha recobrado fuerza en los últimos días a raíz de la ofensiva ucraniana contra la provincia rusa de Kursk, donde se habría hecho ya con el control de más de cien localidades y casi 1.300 kilómetros cuadrados de territorio. Por el momento el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha abanderado la demanda para que los aliados de Kiev levanten todas las restricciones al uso de armas occidentales, si bien hay división entre los 27 sobre permitir que el armamento suministrado sea utilizado en Rusia.

