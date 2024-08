OpenAI negocia una inyección de capital que elevaría su valor por encima de 100.000 millones de dólares

La firma tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT, mantiene negociaciones con inversores de cara a acometer una nueva ronda de financiación que permitiría a la 'startup' levantar miles de millones de dólares y superar una valoración de más de 100.000 millones de dólares (unos 89.800 millones de euros). La nueva inyección de capital en la empresa liderada por Sam Altman contaría con la participación de firmas de capital de riesgo, incluida Thrive Capital, que invertirá 1.000 millones de dólares (898 millones de euros), así como con otros inversores, según 'The Wall Street Journal', que apunta que Microsoft podría tomar parte también en la ronda de financiación. Según las estimaciones, la firma de IA generativa podría superar los 100.000 millones de dólares de valoración, convirtiéndose así en la tercera mayor 'startup', sólo por detrás de la china ByteDance, dueña de TikTok, y de SpaceX, liderada por Elon Musk. A principios de año, OpenAI tendría una valoración de 86.000 millones de dólares (77.220 millones de euros), según señala 'Financial Times', que recuerda que la última vez que la firma levantó capital por en 2023, poco después del lanzamiento de ChatGPT, cuando Microsoft comprometió 10.000 millones de dólares de inversión, la valoración de la empresa era de 30.000 millones de dólares (26.938 millones de euros). En su última publicación en la red social X, Sam Altman destaca que ha tenido la suerte de trabajar con muchos grandes inversores y subraya que "no hay nadie a quien recomendaría más que a Josh", en referencia a Joshua Kushner, fundador y responsable de Thrive. A principios de 2024, el diario británico estimaba que la cifra de negocio de OpenAI habría alcanzado ya los 2.000 millones de dólares (1.796 millones de euros) en términos anualizados, convirtiéndose así en una de las empresas del sector 'tech' de más rápido crecimiento de la historia.

