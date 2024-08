Marc Márquez: "No me preocupa volver a ganar"

Alcañiz (Teruel), 29 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), vencedor en cinco ocasiones en la categoría de MotoGP en Motorland, ha desvelado que no le preocupa volver a ganar porque siente que el triunfo está cerca y que tendrá oportunidades para conseguirlo.

"Porque de momento este año los tres grandes premios en los que me he sentido más cerca no ha sido en circuitos de izquierdas, sino que ha sido en Jerez, Le Mans y Austria, aunque en Austria no se viese reflejado en el resultado del domingo, pero tenía muy buena sensación", explicó.

"El viernes saldremos, entenderemos dónde estamos pues la base de partida me está marcando mucho los fines de semana, y ahí es donde tenemos que salir bien, calmados, y durante el fin de semana ir viendo, pero sí, soy consciente de que un fin de semana perfecto me dará alguna opción, pero no eso que pasaba antes de que ‘bueno, aquí en Aragón voy gestionando y me escapo’, eso se ha pasado de moda ya", reconoció Marc Márquez.

"Y no me preocupa porque sé que habrá oportunidades, no me preocupa ni me obsesiona porque pasados los mil días ya no sientes, como que ya no te acuerdas; bromas aparte siento que soy competitivo, siento que estoy luchando por el podio, siento que estoy cerca de los de delante, pero para ganar una carrera tienes que ser el más rápido el domingo, y es ahí donde nos está faltando siempre algo, pero nos falta algo porque falta velocidad, falta un poquito de constancia que, de momento, hay tres pilotos que la tienen más que nosotros", comentó el ocho veces campeón del mundo.

Y recordó la victoria de 'Pecco' de 2021 luchando con él pues "Pecco defendió muy bien, y lo hizo perfecto. Utilizó sus armas, utilizó sus puntos fuertes, que eran la frenada y la velocidad punta, para defenderse en una carrera en la que ganó sin ser el más rápido, que tiene más mérito".

En lo que a su temporada se refiere, Marc Márquez recuerda que "cuando llegué a Gresini, me dejaron muy claro lo que tendría en el 24 y lo acepté; me dijeron que tendría la misma moto que todas las 23 y creo que tengo lo suficiente, gestionado bien, para luchar por victorias".

"Tengo que seguir trabajando, para seguir mejorando, y mi objetivo no es compararme con las otras GP23 sino con los más rápidos, y los más rápidos están dentro de Ducati. Llevan una 24, sí, pero tampoco achaco a eso la diferencia en las carreras, sino que ellos también hacen cosas bien a nivel de pilotaje y tienen la moto muy por la mano y van rápidos", insistió.

Márquez destacó que hasta el final de la temporada quiere sentirse "competitivo y sentir esos nervios para luchar por un podio y la victoria, porque cuando no lo haces se te olvida y es como que te relajas".

"Habrá circuitos en los que sufra más y otros menos, pero eso será el objetivo, hacer podios y ojalá llegue la primera victoria, pero si no tampoco se acaba el mundo", recalcó Márquez. EFE

JLL/apa