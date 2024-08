Jessica Bouzas se mete en dieciseisavos y Sara Sorribes queda eliminada

La tenista española Jessica Bouzas ha batido este jueves por 7-5 y 7-5 a la británica Katie Boulter y se ha clasificado para los dieciseisavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año, mientras que la también española Sara Sorribes ha sido eliminada (6-2 y 6-1) por la brasileña Beatriz Haddad Maia en los treintaidosavos. En las instalaciones de Flushing Meadows (Nueva York), Bouzas volvió a dejar una grata versión y venció después de una hora y 46 minutos de partido. Aunque la pontevedresa se vio 15-40 abajo en el sexto juego y no pudo levantar esas bolas de 'break', devolvió de inmediato la rotura (4-3). Boulter estuvo muy cerca de ganar el primer set con 4-5 y 30-40 al resto, pero Bouzas se recompuso a tiempo y además logró el 'break' en el siguiente juego, enfilando una primera manga que abrochó con servicio en blanco. En el siguiente parcial, la gallega salvó un 30-40 en contra durante el segundo juego y se animó para romper luego el saque rival. Con ese 3-1 favorable, Bouzas se acercó a continuación a otra rotura. A pesar de que Boulter sobrevivió ahí, no hizo lo mismo en el séptimo juego (5-2). Cuando todo parecía encarrilado para una victoria rápida de la pontevedresa, su oponente reaccionó hasta igualar el marcador (5-5). Pero la inglesa había nadado para morir en la orilla, ya que Bouzas respondió hasta certificar su victoria y, así, citarse en la próxima ronda de este 'grande' neoyorquino con la ganadora del duelo entre las estadounidenses Sofia Kenin y Jessica Pegula. Por su parte, Sorribes perdió ante Haddad Maia en hora y cuarto de partido. No en vano, la castellonense se vio pronto con un 'break' en contra y cedió su servicio nuevamente en el séptimo juego, condenándose el primer set. En el siguiente, la brasileña volvió a adelantarse con dos quiebres tempranos y administró su renta hasta sellar el triunfo.

