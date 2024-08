INEOS Britannia, Orient Express y Luna Rossa, primeros líderes de la Copa Louis Vuitton

Barcelona, 29 ago. (EFE).- Las victorias del INEOS Britannia, el Orient Express francés y el Luna Rossa italiano les han llevado a compartir el liderato al término de la primera jornada del primer 'round robin' o liguilla de clasificación, de la Copa Louis Vuitton-Torneo de Desafiantes de la 37 edición de la Copa del América de vela, que este jueves empezó en el campo de regatas de Barcelona.

La buena disposición del campo de regatas que ha establecido su director, el australiano Iain Murray, al colocarlo perpendicular al litoral barcelonés con el extremo sur entre el puerto olímpico y la plaza del Mar, permitió disputar la jornada bajo viento de componente este-sureste de unos 8 nudos y olas de 30 centímetros.

Aun así, tuvo que retrasarse la salida de la primera manga para lograr que el viento se estabilizara en dirección (110º) y en algunos momentos recortar tramos (de 1,6 a 1,3 millas náuticas/3 a 2,4 km).

El enfrentamiento entre el Alinghi Red Bull Racing suizo y el Orient Express francés, las dos tripulaciones clasificadas en las dos últimas posiciones de la regata preliminar de la pasada semana y que abrió la Copa Louis Vuitton, supuso una pequeña sorpresa.

Aunque en las condiciones de poco viento y mar plana, el AC75 galo, una copia casi exacta del fantástico 'Taihoro' del Emirates Team New Zealand, se mostró superior a la embarcación suiza.

La buena dirección de Quentin Delapierre y Kevin Peponnet en el Orient Express, después de una salida igualada, les permitió conseguir una ventaja de 24 segundos al final del primer tramo del recorrido, o que no puod ser contrarrestado por Arnaud Psarofaghis y Maxime Bachelin.

Aunque para el Emirates Team New Zealand, como defensor del título, la Copa Louis Vuitton no es más que un mero entrenamiento, ya que esta clasificado para la final que empezará el 12 de octubre, la tripulación que comandan Peter Burling y el australiano Nathan Outteridge volvió a dar una lección ante el Luna Rossa Prada Pirelli de Francesco Bruni y el australiano Jummy Spithill, al que batió por 12 segundos.

Los italianos, después de una salida igualada, dominaron los dos primeros tramos, pero el 'Taihoro' neozelandés cruzó dos veces por la popa de su rival.

En el tercer tramo, una buena decisión de Blair Tuke, controlador de vuelo del barco 'kiwi', permitió superar por el lado de babor al Luna Rossa y pasar la boya de final de tramo a 40 nudos (72 km/h) y dejar atrás ya por 8 segundos a los transalpinos, que perdieron por 12 segundos en la llegada. En la jornada de este jueves, los neozelandeses lograron la mejor velocidad punta de la jornada con 45 nudos (83,3 km/h).

Un error increíble en la salida de la tercera manga del día del australiano Tom Slignsby, timonel principal del American Magic, le condenó ante el INEOS Britannia de Ben Ainslie y Dylan Fletcher-Scott, que le superó por 19 segundos al final del recorrido.

Aún se desconoce por qué Slingsby, sin presión alguna porque su rival estaba lejos, superó la línea de salida cuando quedaban aún cinco segundos para que el crono llegase a cero, lo que supuso que tuviera que tomar nuevamente la salida. Tras cumplir la penalización ya había cedido 700 metros a su rival y más de un minuto al final del primer tramo (1:06).

Cuando esto sucede, quizás también por un error del controlador de vuelo estadounidense Andrew Campbell al fijar el barco, si el rival no comete un error, ya no hay opciones a la remontada, aunque hubo una ligera reacción del American Magic que perdió por 19 segundos.

El Orient Express francés y el Luna Rossa cerraron la jornada con su segunda manga del día. Los franceses tuvieron una salida limpia y superaron a su rival, pero se fueron hacia el lado izquierdo del campo de regatas y cayeron en una zona de poco viento.

El equipo transalpino no desaprovechó la ocasión para encontrar mejor viento en el centro del campo y pasar la boya del final del primer tramo con 27 segundos de ventaja sobre los helvéticos, y la fue ampliando hasta acabar por un margen de 1:24.

La segunda jornada se inicia este viernes a las 14.00 horas con el enfrentamiento American Magic (USA)-Alinghi (SUI). Lo seguirá Team New Zealand (NZL)-INEOS Britannia (no puntuable); Luna Rossa (ITA)-American Magic (USA) y Team New Zealand (NZL)-Orient Express (FRA) (no puntuable).

Clasificación primera jornada MD V D Puntos

.1. INEOS Britannia (GBR) 1 1 0 1

.2. Luna Rossa Prada Pirelli (ITA) 2 1 1 1

.3. Orient Express (FRA) 2 1 1 1

.4. American Magic (EE.UU.) 1 0 1 0

.5. Alinghi (SUI) 1 0 1 0

... Emirates Team New Zealand (NZL) 1 1 0 n/p.