Consejo para Defensa de Discapacidad propone que las competiciones paralímpicas sean otr categoría de los JJOO

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha propuesto que las competiciones paralímpicas se celebren como "una categoría más" de los Juegos Olímpicos y, mientras esto no es así, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para dar más visibilidad a los juegos paralímpicos, que se celebran hasta el próximo 8 de septiembre. Para la vicepresidenta del Consejo, Mar Ugarte, la inclusión solo llegará "cuando las competiciones paralímpicas se celebren como una categoría más de los Juegos Olímpicos". Además, el CEDDD ha hecho un llamamiento a medios de comunicación, patrocinadores y al público en general para que brinden "mayor visibilidad y apoyo" a los Juegos Paralímpicos. Este evento, según precisa el consejo, no solo celebra el espíritu deportivo, sino que también destaca "la increíble determinación y habilidades de los atletas con discapacidades". En todo caso, el CEDDD ha advertido de algunos retos como "la falta de accesibilidad de la ciudad de París" y "la falta de representación de la discapacidad intelectual en la delegación española, que está formada por 150 deportistas, de los cuales solo dos tienen este tipo de discapacidad". Respecto a la accesibilidad, Ugarte ha advertido de que "solo se ha invertido prácticamente en transportes y la accesibilidad es mucho más que eso". "Las adaptaciones que han hecho son básicas e insuficientes y más si se tiene en cuenta que estamos hablando de un evento de impacto mundial, en el que participan miles de personas", ha subrayado. Además, desde el consejo piden que la sociedad reconozca la importancia de estos eventos, no solo como una competición deportiva, sino como una plataforma para fomentar la igualdad y la inclusión. "La inclusión debe ser una realidad en todos los aspectos de la sociedad, y el deporte es un área donde se pueden lograr avances significativos en este sentido", ha expresado el presidente de CEDDD, Albert Campabadal.

Compartir nota: Guardar Nuevo