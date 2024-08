Castrillo, feliz, dedica entre lágrimas la victoria al fallecido Manolo Azcona

Manzaneda (Ourense), 29 ago (EFE).- El español Pablo Castrillo (Kern Pharma) dedicó la victoria de este jueves en la 79 Vuelta a España al fallecido Manolo Azcona, el expresidente de la estructura y fundador de la AD Galibier, hoy equipo Kern Pharma, fallecido esta última noche.

"Me he acordado de Manolo, que ha fallecido esta noche, y le dedico esta victoria. Esta victoria es para todo el equipo y para mi familia, pero sobre todo para Manolo Azcona. Toda la etapa he estado pensando en él para dedicarle el triunfo", dijo el ciclista aragonés en la meta de Manzaneda.

Entre sollozos y tremendamente emocionado, Castrillo se congratuló de haber "podido ganar una etapa en la Vuelta a España". En ese sentido, confesó que "en los últimos kilómetros" ha "sufrido mucho", que no se "fiaba de nadie" y que ha "tirado con todo" lo que tenía" para llegar primera a la meta.

"Estoy sin palabras", resumió sus sensaciones el ciclista de Jaca, que no paraba de llorar ni de recibir felicitaciones de toda la caravana de la carrera. EFE

