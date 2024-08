Budapest tacha de "descontroladas" las propuestas de Borrell en relación con Ucrania

Budapest, 29 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) debería frenar las propuestas y políticas "descontroladas" del alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, en relación con Ucrania y Oriente Medio, dijo este jueves el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

"Propuestas disparatadas de Bruselas tanto sobre Ucrania como sobre Oriente Medio. Hay que poner fin al peligroso descontrol del Alto Representante", escribió el ministro magiar en redes sociales.

Szijjártó, cuyo gobierno preside la UE en el segundo semestre de este año, no especificó a qué propuestas se refería, pero afirmó que en la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas de hoy Hungría seguirá "respaldando una postura pacífica y de sentido común".

Borrell pidió al entrar en la reunión que los países comunitarios levanten las restricciones impuestas a Ucrania para que pueda utilizar plenamente las armas que le donan para atacar en territorio ruso, como parte de su legítima defensa.

El alto representante recordó en ese sentido que Hungría sigue bloqueando más de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para el reembolso a los Estados miembros por los gastos por el envío de armas a Kiev.

"No queremos más armas en Ucrania, no queremos más muertos, no queremos una escalada de la guerra, no queremos una escalada de la crisis en Oriente Próximo", enfatizó Szijjártó.

Borrell propuso hoy sanciones europeas contra algunos ministros del Gobierno de Israel.

Hungría preside la UE desde el 1 de julio y la reunión de hoy se debería haber organizado en Budapest, pero Borrell decidió convocar el encuentro en Bruselas, tras la controvertida "misión de paz" del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

En la primera semana de julio, días después de que Hungría tomara el relevo de la presidencia de la UE, Orbán se entrevistó con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, sin consultar previamente con los socios comunitarios, lo que causó enorme malestar en muchas capitales europeas. EFE

