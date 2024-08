Borrell insiste en sancionar a dos ministros israelíes pese a la falta de acuerdo en la UE

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que pondrá a trabajar a la Unión Europea para aplicar sanciones contra dos ministros israelíes por "violaciones de Derechos Humanos", pese a que los Estados miembros han recibido la propuesta con frialdad y no han llegado a un acuerdo para formalizar esta iniciativa. "No hubo unanimidad. Solo discutimos, pero usaré mi capacidad como Alto Representante de la UE de acuerdo al tratado para hacer la propuesta y lo llevaré a los servicios técnicos para meter estos ministros en la lista de sanciones por violaciones de Derechos Humanos", ha afirmado Borrell al término de la reunión informal de ministros de Exteriores europeos celebrada en Bruselas. Después de que defendiera que la UE no debe tener "tabús" y tiene que usar sus sanciones para castigar a ministros israelíes que "incitan al odio" contra palestinos, en referencia al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, el jefe de la diplomacia europea ha insistido en avanzar en el trabajo técnico y estudiar los casos de ambos. "De acuerdo a las circunstancias los ministros tomarán una decisión", ha añadido, apuntando que los países de la UE tendrán que defender su posición sobre estas sanciones. Todo después de que los Estados miembros hayan enfriado la opción de poner en la 'lista negra' a miembros del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Según Borrell, en el seno de la UE hay "opiniones para todos los gustos", aunque sobre el éxito de su propuesta ha llegado a ironizar con un símil taurino para decir que "no ha cortado dos orejas y el rabo". "Hay un proceso en marcha y los servicios lo estudiarán y los juristas intervendrán", ha apuntado, defendiendo su "responsabilidad y capacidad" para dar pasos en esta iniciativa. Borrell sí ha cosechado un acuerdo de los 27 para organizar en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes en Nueva York una reunión de alto nivel para tratar la situación en Gaza. "Tengo compromiso de los socios árabes y de Estados Unidos de que acudirán", ha anunciado, asegurando que se invitará a todas las partes, también a Israel, para avanzar en una solución a la crisis. Según ha defendido, la "complejidad" de la situación en Oriente Próximo, con la guerra en Gaza, el auge de violencia en Cisjordania o la amenaza de que el conflicto se expanda a Líbano "no debe paralizar" a la comunidad internacional, sino "espolear" para avanzar en iniciativas para cumplir las reglas del Derecho Internacional. FALTA DE APOYO A LAS SANCIONES CONTRA MINISTROS ISRAELÍES La realidad es que entre los ministros europeos, solo unos pocos han respaldado la iniciativa de Borrell, caso del titular irlandés, Micheal Martin, que se ha mostrado a favor de sanciones contra organizaciones que fomentan la expansión de los asentamientos y contra miembros del Gobierno israelí, o de la ministra de Exteriores eslovena, Tanja Fanon, que ha pedido "pensar sanciones contra líderes en Israel que violan el Derecho Internacional y considerar más sanciones comerciales". "Por supuesto, todo necesita consenso en la UE", ha admitido. Por su lado, la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, ha adelantado que Alemania no descarta discutir sanciones contra miembros del Ejecutivo de Netanyahu, según declaraciones recogidas por la agencia DPA. Fuentes diplomáticas indican que Berlín no se cierra a plantear sanciones ante la gravedad de las declaraciones de los ministros israelíes. Por contra, muchos otros países han evitado dar su apoyo a la medida enfriando así que se pueda avanzar. En el caso de Bélgica, la ministra Hadja Lahbib, ha señalado que la opción de castigar a ministros del gobierno de Israel está sobre la mesa, pero ha indicado que Bélgica apoya "sanciones contra lideres de organizaciones terroristas como Hamás y contra colonos violentos". Con su beligerancia habitual, Hungría ha cargado contra Borrell por plantear "propuestas temerarias" respecto a Oriente Próximo, asegurando el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, que las iniciativas, incluyendo la idea de sancionar a dos ministros, son "extremadamente peligrosas e irracionales". De lado de Suecia, Tobias Billstrom ha reconocido el "creciente problema" de violencia extremista en Cisjordania. "Nos lo tomamos seriamente y miramos como responder para restablecer el orden y que civiles palestinos no sean atacados", ha indicado, deslizando la opción de sancionar a más colonos violentos pero evitando señalar a miembros del Gobierno hebreo. "Son muy graves los movimientos que ocurrieron ayer en Cisjordania y el nivel de violencia, que es absolutamente insoportable e inaceptable", ha afirmado por su parte el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien ha defendido que la UE use los instrumentos a su disposición frente a Israel en el marco del Consejo de Asociación, como pidió España junto a Irlanda, algo que se acordó a nivel de los 27 antes de verano pero que todavía no se ha materializado. En este sentido, Albares ha recalcado que la UE tiene que "utilizar toda la gama de medidas" a su disposición para lograr que vuelva la paz a la región, pero no ha entrado a la cuestión concreta de imponer sanciones a Smotrich y Ben Gvir. Mientras, el titular italiano, Antonio Tajani, ha recalcado que "la verdadera prioridad" debe ser conseguir un alto el fuego y no aplicar sanciones a ministros israelíes. "No es con el reconocimiento teórico de Palestina o las sanciones a ministros israelíes que se resuelve el problema", ha indicado, reclamando más diplomacia para convencer a Israel de pactar un alto el fuego que de una solución temporal a la crisis.

Compartir nota: Guardar Nuevo