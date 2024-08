Bloqueados los Parques Naturales de Chile por huelga indefinida de los guardaparques

Santiago de Chile, 28 ago (EFE).- La huelga indefinida de guardaparques, convocada el pasado 20 de agosto por las principales asociaciones sindicales, ha bloqueado el acceso a los numerosos parques naturales en Chile y amenaza con socavar la temporada en vísperas de que acabe el invierno y empiece el momento álgido con la apertura de las maravillas naturales del sur y la celebración, el 18 de diciembre, de las Fiestas Patrias.

Desde hace una semana, los guardaparques, que dependen de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), han dejado de validar los tickets vendidos para el acceso a las áreas silvestres del país con el objetivo de que se atienda así sus reivindicaciones de mejoras salariales y se escuche su protesta contra "la gestión del actual Director Ejecutivo de Conaf, Christian Little Cárdenas”.

“Conaf en paro indefinido por falta de diálogo del actual director ejecutivo para resolver temas internos y de traslado al nuevo servicio Sernafor, legislan sin garras ni dientes para fiscalizar la depredación de nuestros bosques nativos”, publicó Sinaprof, uno de los 17 sindicatos convocantes en su perfil de las redes sociales.

El presidente de Sitrem, la otra gran agrupación sindical, Elvis Núñez, explicó, por su parte, que la razón de la movilización es “la suma de todas las causas pendientes y los acuerdos firmados que no se han cumplido con las y los trabajadores de Conaf, que por años han estado aplazados”.

“Contrataciones encubiertas o irregulares con orden de compras, falta de dotación y despidos bajo el artículo 22 de necesidades de la empresa”, junto con mejoras salariales que no llegan, forman parte de la lista de reclamos.

Núñez pidió, asimismo, que se rechace y vuelva a elaborar, pero esta vez con la participación de los sindicatos, la nueva Ley que busca eliminar Conaf y traspasarlo al nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), una entidad que pretende hacer lo mismo pero “con menor dotación y presupuesto”.

En este contexto, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) emitió un comunicado en el que lamentó “la situación, dado el efecto en la demanda que podría tener un cierre prolongado de los parques nacionales para el rubro y los operadores turísticos, en la antesala de la temporada alta, considerando que los visitantes programan con bastante anticipación su asistencia a estos recintos”.

Su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, instó al gobierno a que intervenga para poner término lo antes posible a esta movilización y “lograr que se llegue a un acuerdo entre las partes, para que de esa forma se puedan reabrir los parques nacionales y el turismo que se realiza en estos lugares se siga desarrollando con normalidad”.

En declaraciones a la prensa, Little admitió este jueves que los guardaparques tiene razón y que la cuestión es compleja, pero trató de reducir su importancia al afirmar que no es un paro si no una protesta "constructiva".

"Están movilizados, pero es una movilización muy constructiva. Lo que están haciendo es no validar el ticket, y tampoco recibiendo el ingreso cuando se pagan las entradas in situ", afirmó.

"Y eso con justa razón, porque nosotros en 2022 llegados un acuerdo con los sindicatos que nos ha costado cumplir, pero estamos trabajando para cumplir", agregó antes de apuntar a la transición del programa que administra las áreas silvestres protegidas al nuevo Servicio de Biodiversidad, que pasará al Ministerio de Medio Ambiente, como origen del problema.

"Estamos trabajando de manera muy constructiva y esperamos tener dentro de los próximos días buenas noticias", concluyó el responsable.

La visita a los distintos parques naturales, diseminados por todo el territorio, es la principal fuente de turismo en Chile, país que se caracteriza por bellos paisajes adaptados para el turismo de aventura y naturaleza.