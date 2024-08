Agenda informativa de Europa Press para el jueves 29 de agosto

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 29 de agosto, por EUROPA PRESS: ACTUALIDAD POLÍTICA -- En Ciudad de México, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, participan en el XI Taller de la Cuenca del Caribe y el Cono Sur "Nuevas Realidades Políticas en Latinoamérica" organizado por la Fundación Pablo Iglesias. En el Hotel Fiesta Americana Reforma. -- 08.30 horas: El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, es entrevistado en 'Boulevard' de Radio Euskadi. -- 08.45 horas: El secretario general del PSOE Andalucía y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, es entrevistado en 'Las Mañanas' de RNE. -- 10.00 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. A su llegada (9.00) atiende a medios. Tras la reunión (16.30 h), comparece en rueda de prensa. -- 11.00 horas: En Dakar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un desayuno empresarial España-Senegal; a las 13.15 horas mantiene un encuentro con el presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y participa en la firma de acuerdos; a las 14.30 horas declaración institucional; y a las 14.45 horas asiste a un almuerzo ofrecido por el presidente de la República de Senegal. -- Actividades parlamentarias del Congreso -- 11.00 horas: En Madrid, comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Sesión extraordinaria. Comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En la Sala Constitucional. -- Actividades parlamentarias del Senado -- 11.00 horas: Reunión Mesa y Portavoces. Comisión de Industria y Turismo. AUTONOMÍAS -- 10.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, en la sede de la Conselleria de Empresa y Trabajo. -- 10.30 horas: En San Sebastián, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, hace declaraciones a los medios de comunicación junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés. -- 13.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, participa en el acto de colocación de la primera piedra de las 131 viviendas de alquiler asequible en el barrio de Tamaraceite a las 12.00 horas (hora local). Acompañan al secretario de Estado la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque; y la subdelegada del Gobierno de España en Canarias, Teresa Mayans. -- 18.00 horas: En Marín (Pontevedra), la Princesa de Asturias ingresa como guardamarina de primero en la Escuela Naval Militar de Marín para incorporarse al curso 2024-2025. -- 18.00 horas: En El Hierro, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, realiza una visita a las instalaciones de la Central Hidroeólica de Gorona del Viento. A las 19.30 horas, declaración a los medios; y a las 20.00 horas asiste a la recepción con motivo del 10º aniversario de la Central Hidroeólica de Gorona del Viento . -- 19.45 horas: En Barcelona, el Rey visita el Nou Port Olímpic de Barcelona en Moll del Gregal; a las 20.30 horas pronuncia unas palabras en el acto institucional de bienvenida de la Louis Vuitton 37a Americ's Cup. En el Museo Maritim de Barcelona. Avda. de les Drassanes. ECONOMÍA-LABORAL -- 11.00 horas: El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de los servicios ferroviarios durante el verano . CULTURA -- 10.00 horas: Entrevista con la comisaria de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, Mercé Luz Arque, por la inauguración del evento que en esta edición tiene como eje central la salud mental y se titulará 'Caminos de Resiliencia: La transformación de la salud mental a través del Arte Contemporáneo'. Por teléfono. -- 11.35 horas: En Madrid, Entrevistas con el cineasta Luis Prieto y la actriz Natalia Azahara por la película de terror psicológico 'Estación Rocafort'. En Cine Embajadores (Glorieta Sta. María de la Cabeza, 5). -- 19.00 horas: En Aranjuez (Madrid), rueda de prensa para la presentación del Motín de Aranjuez 2024. Con la presencia de la Concejala Delegada de Cultura, María del Pilar Dávila López, que adelantará las escenificaciones teatrales que tendrán lugar con motivo de las Fiestas del Motín 2024, Pasacalles y Asalto a la Casa de Godoy y representación del Motín (Plaza de las Parejas). SOCIEDAD -- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asiste a las competiciones de diferentes disciplinas en las que participan deportistas españoles, en los Juegos Paralímpicos de París 2024. -- 13.00 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de CC.OO. y UGT, en la sede del Ministerio. -- 14.30 horas: En Palma, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, con quien trata la protección de las personas menores migrantes no acompañadas. En la Sede de la Presidencia del Gobierno balear, en calle de la Llotja 3, Palma. SALUD -- 13.00 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión con representantes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), en la sede del Ministerio. EFEMÉRIDES -- En 1526 el sultán turco Soleimán el Magnífico derrotaba al ejército húngaro acaudillado por Luis II, lo que le abría las puertas de Hungría. -- En 1903 se producía la primera exhibición en Berlín (Alemania) de una película hablada, mediante la utilización de un gramófono. -- En 1949 la Unión Soviética detonaba su primera bomba atómica. -- En 1993 Israel anunciaba un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la franja de Gaza y de la ciudad de Jericó. -- En 2005 el huracán "Katrina" arrasaba una gran parte de Nueva Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Misisipi, provocando 1.800 muertos y millones de damnificados. -- En 2005 el fundador del PP, Manuel Fraga, se despedía de la militancia de su partido y anunciaba que no volvería a ser candidato a la Xunta de Galicia. -- En 2013 el Partido Popular comunica al juez que destruyó los discos duros de los ordenadores de su antiguo tesorero Luis Bárcenas. -- En 1632 nacía el filósofo inglés John Locke. -- En 1958 nacía el cantante Michael Jackson. -- El actor Juan Diego Botto cumple 49 años. -- El futbolista Xabi Prieto cumple 41 años. -- El cantante de Simple Plan, David Desrosiers, cumple 44 años

