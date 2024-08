Starmer descarta dar marcha atrás en el Brexit, pero aboga por una "reinicio" de las relaciones con la UE

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha descartado este miércoles nuevamente dar marcha atrás en el Brexit, si bien ha defendido la necesidad de un "reinicio" y un "reajuste más amplio" en las relaciones con la Unión Europa. "Estoy absolutamente convencido de un reajuste (...) de un reinicio con Europa y la Unión Europea", pero "eso no significar revertir el Brexit o volver a entrar en el sistema de mercado único o la unión aduanera", ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, a su paso por Berlín. "Sí tenemos planes para una relación más estrecha entre nosotros y la UE (...) lo que hemos podido hacer hoy es avanzar en ese sentido con el acuerdo de tratado bilateral y reiterar nuestro deseo de restablecer las relaciones", ha explicado. Starmer ha viajado hasta la capital alemana para cerrar un acuerdo bilateral con Scholz, que contempla un plan de acción para combatir la inmigración ilegal, compromisos comunes para Ucrania y nuevas medidas para el desarrollo económico, el comercio, la ciencia o la tecnología. "El crecimiento es la prioridad número uno para mi Gobierno y construir relaciones con nuestros socios aquí en Alemania y en toda Europa es vital para lograrlo", ha dicho el primer ministro británico, según recoge la cadena BBC. Starmer también ha descartado que este acuerdo entre Londres y Berlín tenga relación alguna con un plan de movilidad juvenil y ha insistido en que está enfocado "al comercio, la defensa, la economía, la migración ilegal" y por tanto, "no habrá libre circulación, no habrá regreso a la UE". "Estoy convencido de (...) que podemos tener una relación estrecha a pesar de estas claras líneas rojas que tenemos, y que siempre hemos tenido", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo