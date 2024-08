Rusia impone "restricciones temporales" en las operaciones de dos aeropuertos en Kazán y Tartaristán

Las autoridades de Rusia han impuesto este miércoles "restricciones temporales" a las operaciones en dos aeropuertos en las regiones de Kazán y Tartaristán, sin que por el momento hayan dado detalles sobre los motivos de esta decisión. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de la Federación Rusa ha especificado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "se han impuesto restricciones temporales en las operaciones en el aeropuerto de Kazán para garantizar la seguridad de los vuelos civiles". "El aeropuerto no acepta vuelos y desde él no despegan vuelos desde las 7.00 horas (hora local)", ha dicho, antes de recalcar que "las tripulaciones, los controladores aéreos y los servicios del aeropuerto adoptan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos, que es la principal prioridad". Apenas unos minutos después, ha confirmado la aplicación de estas mismas "restricciones temporales" en el aeropuerto de Nizhenakamsk, en Tartaristán, medida que ha entrado en vigor a las 9.00 horas (hora local), sin más especificaciones al respecto. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que durante las últimas horas ha interceptado doce drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra su territorio, denunciando "un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas". "Doce aparatos aéreos no tripulados ucranianos han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea", ha explicado en Telegram, donde ha apuntado que ocho han sido derribados en la región de Voronezh, mientras que otros cuatro han sido interceptados en la región de Rostov.

