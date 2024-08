Pimco ve valor en la deuda en moneda local de mercados emergentes

(Bloomberg) -- La deuda en moneda local de mercados emergentes ofrecerá los mejores rendimientos a los inversionistas una vez que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés, según Pacific Investment Management Co.

Los bonos nacionales han quedado rezagados frente a sus pares en moneda fuerte este año, ya que las autoridades monetarias de mercados emergentes se abstuvieron de realizar ciclos de relajación agresivos en caso de que las tasas estadounidenses se mantuvieran altas durante más tiempo. Ahora que la Fed se dispone a bajar los costos de endeudamiento el mes próximo, los inversionistas buscarán otras fuentes de rentabilidad distintas de las acciones estadounidenses, los mercados monetarios y el crédito privado, afirmó Pramol Dhawan, responsable de deuda de mercados emergentes del gestor de activos de US$1,9 billones.

“Creemos que los mercados locales son los que tienen más valor”, afirmó Dhawan en una entrevista. “Donde se está más adelante en el juego y donde hay mejores perspectivas de valor es consiguiendo los ciclos de recorte de los bancos centrales de mercados emergentes que comenzarán a abrirse después de que la Fed empiece a actuar”.

La clase de activos ya empezó a repuntar, y un indicador de Bloomberg de deuda en moneda local de mercados emergentes arrojó una rentabilidad superior al 2,3% en agosto, lo que lo convierte en el mejor mes del año. El desempeño también ha seguido de cerca las ganancias de los bonos soberanos este mes.

Según Dhawan, América Latina tiene algunos nichos de valor debido a que se espera que las altas tasas reales caigan, aunque es consciente del trade off con nombres como el peso mexicano, que ha tenido un desempeño inferior al de la mayoría de las monedas este año, y es probable que se vea sometido a más presión si las autoridades monetarias bajan aún más las tasas.

A Dhawan también le gustan las divisas y los bonos locales de países como Sudáfrica y Turquía. En ambos países, es probable que los bancos centrales realicen grandes recortes cuando inicien el ciclo de relajación monetaria a finales de este año. El Emerging Markets Local Currency and Bond Fund de US$1.300 millones de Dhawan es cogestionado con Michael Davidson y ha superado al 98% de sus homólogos durante el último año.

“Cuando se está en un círculo virtuoso como el de esos dos países, se pueden comprar bonos locales, no se puede cubrir el tipo de cambio y se puede obtener un doble golpe”, dijo Dhawan.

Traducido por Paulina Munita.

