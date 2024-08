La secuela de 'Beetlejuice' de Tim Burton abre la Mostra de Venecia en su 81ª edición

La Mostra de Venecia ha sido inaugurada este miércoles 28 de agosto por el cineasta Tim Burton y su nuevo film 'Beetlejuice Beetlejuice', que se ha estrenado mundialmente en el Palazzo del Cinema del Lido fuera de concurso. Precisamente, durante la presentación de la película, Tim Burton ha asegurado que se trata de un trabajo que ha sentido de una manera "personal y real" y que llega después de unos años en los que se ha visto "desilusionado" con la industria cinematográfica. "Beetlejuice me devolvió la energía para hacer las cosas que me gusta hacer con la gente con la que me gusta hacerlas, y fue aún más especial con la nueva parte del reparto, que se integró perfectamente en su espíritu", ha añadido el cineasta según ha publicado en su cuenta oficial de X el mismo festival. El largometraje, que protagonizan Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega y Willem Dafoe, es una secuela de la película de terror y comedia de 1988 que Warner Bros. estrenará internacionalmente a partir del próximo 4 de septiembre y que llegará a las salas de Estados Unidos el 6. Michael Keaton vuelve a encarnar al mítico y grosero fantasma y Winona Ryder a Lydia, aunque en esta ocasión se suman personajes nuevos como Astrid, su hija adolescente y a la que da vida la actriz protagonista de la serie de Netflix 'Wednesday', Jenna Ortega. Durante la presentación del largometraje este miércoles en Venecia, Ryder ha asegurado que volver a trabajar con Tim Burton y repetir personaje en 'Beetlejuicee' ha sido una de las "mejores experiencias" de su carrera. "Tengo suerte de haber participado en esta película que me ha encantado. Fue muy emocionante volver a estar juntos e interpretar al mismo personaje. Todos teníamos una sensación de seguridad de Tim Burton mientras trabajábamos pero al mismo tiempo nos sentíamos muy libres: había la misma energía que en la primera película. Fue una de las mejores experiencias de mi vida", ha explicado la actriz. Asimismo, Jenna Ortega -que ya ha trabajado con Burton en la mencionada serie 'Wednesday'- ha explicado que para preparar su personaje ha trabajado "muy duro" estudiando a Ryder y así conseguir ser "una auténtica hija" de Lydia. SIGOURNEY WEAVER RECIBE EL LEÓN DE ORO HONORÍFICO Otra de las protagonistas de la primera jornada del Festival de Cine de Venecia ha sido la actriz y productora estadounidense Sigourney Weaver, quien ha sido una de las primeras personalidades en llegar a la Mostra y que este mismo miércoles recibirá el León de Oro honorífico por su carrera. En una rueda de prensa previa a la ceremonia de apertura del festival, Weaver ha reivindicado el papel de las mujeres más mayores en la industria audiovisual asegurando que siempre ha sido afortunada de hacer historias que le han gustado y que no desea parar. "Muchas mujeres me dan las gracias por ser una fuente de inspiración con mis personajes. Creo que las mujeres de todo el mundo estamos siempre al frente de las emergencias y las crisis, pero no se nos ha tratado como deberíamos. Incluso en el mundo del cine sólo se nos ha utilizado como un pequeño trozo del pastel, cuando las mujeres somos el pastel entero. Me sorprende cuando dicen que interpreto a mujeres fuertes: simplemente interpreto a mujeres, ellas son las fuertes, no se rinden. Nosotras no tenemos por qué hacerlo", ha precisado la actriz que recibía el Premio Goya Internacional en 2024. ALMODÓVAR COMPITE CON SU PRIMERA PELÍCULA EN INGLÉS La industria española estará representada tanto por Pedro Almodóvar, que competirá por el León de Oro con su primera película en inglés, 'La habitación de al lado'; como por la nueva película de Aitor Arregi y Jon Garaño, 'Marco' -en la sección Orizontti-, además de por la serie de Rodrigo Sorogoyen 'Los años nuevos', fuera de competición. También en competición habrá presencia española en la película argentina 'Kill the Jockey', de Luis Ortega, con la actriz Úrsula Corberó, o en la cinta 'Babygirl' de Halina Reijn, en la que Antonio Banderas será uno de los protagonistas junto a Nicole Kidman. 'La habitación de al lado', la nueva y primera película en inglés de Almodóvar está protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro y llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures. La cinta competirá con otros títulos importantes como la segunda parte de 'Joker', de nuevo dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, además de los títulos de cineastas reconocidos como Pablo Larraín ('María', protagonizada por Angelina Jolie), Luca Guadagnino ('Queer', con Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili ('Abril') o Walter Salles ('Todavía estoy aquí'). Por otro lado, y fuera de concurso, el festival proyectará largometrajes como 'Wolfs', el thriller de George Clooney y Brad Pitt; 'Baby Invasion', de Harmony Korine; los documentales 'Riefensthal', de Andres Veiel o 'Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989', de Göran Hugo Olsson. También estará, en la categoría de series 'Observada', de Alfonso Cuarón. ENRIC MARCO, EL 'IMPOSTOR' Mientras, Arregi y Garaño han dirigido un thriller dramático inspirado en la historia real de Enric Marco. El relato de la vida de un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una gran mentira: haber sido prisionero en un campo de concentración nazi. Eduard Fernández es el encargado de dar vida a Enric Marco, el deportado que nunca existió. "Fernández ha hecho un trabajo impecable construyendo un personaje sólido y con matices que evoluciona a medida que avanza la película. Meterse en el cuerpo de Enric Marco no ha sido un trabajo nada fácil, ya que implicaba encarnar una persona real en distintas edades, pero ha sido capaz de transmitir algo esencial de la personalidad de Enric Marco: la capacidad de provocar en el espectador una sensación contrapuesta", han explicado los cineastas. Junto a Fernández destaca un reparto encabezado por la actriz Nathalie Poza, que interpreta a Laura, la esposa de Marco; Chani Martín, Sonia Almarcha, Fermí Reixach, Júlia Molins, Vicente Vergara y Jordi Rico, entre otros. SOROGOYEN: "ESTOY DESEANDO VOLVER" Mientras, 'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen, participará en la Sección Oficial fuera de competición, dentro de la categoría Ficción, del Festival Internacional de Cine de Venecia. La 81ª edición del certamen acogerá el estreno mundial de la serie, que se proyectará íntegramente y que consta de dos partes de cinco episodios cada una, de en torno a unos 45 minutos de duración. Esta será la tercera vez de Sorogoyen en La Mostra, tras presentar en la sección oficial competitiva Orizzonti en 2019 su película 'Madre' (basada en un corto homónimo por el que el director fue nominado al Oscar) y formar parte del jurado de la Sección Oficial de la 79º edición del certamen en 2022. 'Los años nuevos' es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France que será distribuida internacionalmente por Movistar Plus+ International. "Para mí 'Los años nuevos' siempre fue concebida como una obra cinematográfica y que un festival de este prestigio haya decidido proyectarla en su totalidad es la mejor noticia posible para su estreno. Estoy deseando volver al festival y poder disfrutar del amor al cine que se respira durante esos días. Muchas gracias al festival", ha apuntado Sorogoyen.

Compartir nota: Guardar Nuevo