La ONU denuncia la "creciente respuesta militar" de las fuerzas de Israel en Cisjordania

Naciones Unidas ha criticado este miércoles lo que describe como una "creciente respuesta militar" por parte de Israel en la Cisjordania ocupada y ha recalcado que estas operaciones "violan el Derecho Internacional y suponen "un riesgo de empeorar una situación ya explosiva". La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recordado que el Ejército israelí llevó a cabo el lunes cuatro bombardeos contra el campamento de refugiados de Nur Shams, situado en Tulkarem, causando la muerte de cinco palestinos, entre ellos dos adolescentes de 13 y 15 años. "No había enfrentamientos en el lugar en ese momento", ha dicho, después de que el Ejército israelí confirmara este mismo miércoles su responsabilidad en estas muertes y afirmara que el objetivo atacado era una "sala de operaciones" de grupos terroristas en esta ciudad cisjordana. Sin embargo, la ONU ha indicado que la información recopilada tras el suceso permite determinar que tres de los muertos, incluidos los dos adolescentes, estaban caminando frente a la vivienda en el momento del bombardeo, extremo sobre el que Israel no se ha pronunciado hasta el momento. Asimismo, ha destacado que alrededor de 630 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de Israel y los colonos israelíes desde el 7 de octubre, fecha de los ataques perpetrados contra territorio israelí por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Del total, 159 palestinos --incluidos 29 menores-- han muerto a causa de bombardeos por parte del Ejército israelí, que este mismo miércoles ha lanzado una nueva "operación antiterrorista" en el norte de Cisjordania que deja hasta el momento alrededor de diez palestinos muertos. Por ello, la oficina encabezada por Volker Turk ha incidido en que "la violencia entre las fuerzas de seguridad de Israel y palestinos armados en Cisjordania no constituye un conflicto armado según el Derecho Humanitario, por lo que el uso de la fuerza en Cisjordania debe ceñirse a las normas de Derechos Humanos y los estándares aplicables a las operaciones de seguridad". "El uso de bombardeos y otras armas y tácticas militares por parte de las fuerzas de seguridad de Israel viola estos estándares y deriva en ejecuciones extrajudiciales y otros asesinatos, así como en la destrucción de viviendas e infraestructura palestina", ha remarcado. Por otra parte, ha dicho que también durante la jornada del lunes se registró un ataque por parte de colonos contra una localidad situada en los alrededores de Belén que se saldó con la muerte de un palestino y con otros tres heridos, en medio de la inacción por parte de las fuerzas israelíes durante los incidentes, que se saldaron sin arrestos. La oficina de Turk ha reseñado que este suceso "no es un incidente aislado", sino "consecuencia directa de la política de asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada, que supone una violación de los Derechos Humanos y que se ve acompañada por la complicidad de las fuerzas de seguridad de Israel y el clima de impunidad existente". En esta línea, ha recordado que lleva años denunciando estos ataques por parte de colonos contra comunidad palestinas, en medio de la "impunidad", una tendencia que "ha aumentado de forma drástica desde el 7 de octubre, dado que el movimiento de los colonos, con apoyo político desde los más altos niveles del Gobierno israelí, ha aprovechado la oportunidad para incrementar los ataques contra los palestinos". Por último, ha reiterado su preocupación por el "rápido deterioro" de la situación en Cisjordania y ha alertado de que "podría empeorar de forma dramática si las fuerzas de seguridad de Israel siguen usando de forma sistemática la fuerza letal e ignorando la violencia perpetrada por los colonos". "La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide a Israel que cumpla con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional para poner fin al proyecto ilegal de asentamientos, restaurar el orden y proteger a los palestinos, incluida la evacuación de todos los colonos, tal y como ha reclamado la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", ha zanjado.

