Israel concluye que falló en proteger a la población palestina de Jit de la violencia de los colonos

El Ejército israelí ha publicado este miércoles los resultados de una investigación sobre los violentos ataques en el pueblo de Jit, en el norte de la Cisjordania ocupada, y ha concluido que falló en proteger a la población palestina de la violencia de los colonos. "La investigación reveló que la primera fuerza (en entrar al pueblo) no pudo comprender completamente la situación. Intentó dispersar a los alborotadores y evitar daños a los palestinos, pero debió haber actuado con mayor determinación", ha sentenciado. Pese a ello, el Ejército israelí ha asegurado que las fuerzas desplegadas en la zona "actuaron con firmeza arriesgando sus vidas" mientras utilizaban medios para dispersar a los colonos y disparaban al aire. Media hora después de que comenzara la violencia en Jit, todos los implicados fueron retirados del lugar. Asimismo, en su informe ha indicado que las fuerzas israelíes asistieron y rescataron a familias palestinas, incluyendo mujeres y niños, mientras que agentes de la Policía Fronteriza desplegados en las carreteras impidieron la entrada de más colonos, "evitando así un incidente más grave". Varios miembros de un escuadrón de seguridad de un asentamiento cercano "que no estaban en activo" en las fuerzas de reserva israelíes "llegaron sin autorización, vestidos con uniforme" y actuaron en el lugar, si bien no ha precisado cuáles fueron sus actividades. El general de división al mando de las tropas en la Cisjordania ocupada, Avi Bluth, ha señalado que "en sucesos de este tipo se debería anunciar lo antes posible" un procedimiento especial para "movilizar todas las fuerzas y acortar los tiempos de llegada". "La responsabilidad es ante todo mía como jefe y haré todo lo posible para mejorar. Observo que los miembros de reserva de las Fuerzas de Defensa que llegaron al lugar se esforzaron por establecer contacto y arriesgaron sus vidas, salvando las vidas de los palestinos que estaban atrapados en las casas que se incendiaron", ha agregado. En este sentido, Bluth ha asegurado que queda "mucho trabajo por delante" y ha resaltado que la investigación sobre el incidente sigue en curso, por lo que no se cerrará el caso "hasta que los perpetradores sean llevados ante la justicia". Si bien ninguno de los sospechosos fue detenido durante el incidente --en el que se registró la muerte de un palestino-- la Policía y la Inteligencia israelí arrestaron a cuatro personas la pasada semana, incluyendo un menor.

