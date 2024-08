El ciclismo quiere superar el listón puesto en Tokyo 2020

El ciclismo es otro de los deportes que más suele aportar al medallero español en los Juegos Paralímpicos y espera ratificarlo en Paris 2024 donde acude una vez más con un potente equipo que ya ha brillado durante el ciclo y que intentará mejorar los resultados de hace tres años en Tokio. En la cita japonesa, este deporte fue el tercero que más medallas dio a la delegación nacional, un total de seis, sólo superado por la natación (14) y el atletismo (9), y doblando sus resultados de Río de Janeiro en 2016. Ahora, intentará brillar tanto en el velódromo como, sobre todo, en la carretera para afianzarse como el tercero de mayor importancia a nivel paralímpico español con 49 preseas, 13 de oro, 15 de plata y 21 de bronce. El ciclismo no falta a su cita con los metales desde Barcelona'92, con Pekín 2008, con once, como sus mejores Juegos. Y, bajo la dirección una vez más de Félix García Casas, que lleva como seleccionador más de una década, los ciclistas españoles apuntarán alto tanto en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, como en la carretera gracias a un equipo de siete ciclistas, cinco de los cuales alternarán las dos modalidades. En la pista, la opción más clara al podio parece ser la del cordobés Alfonso Cabello, que tendrá la difícil misión de defender el oro cosechado en la prueba de kilómetro de la clase C5 en Izu hace tres años, el segundo de su palmarés tras el de Londres 2012. A su lado, el veterano Ricardo Ten, que afrontará sus séptimos Juegos, los segundos como ciclista, deporte que cambió por la natación y donde debutó en 2021. A Japón llegaba como uno de los rivales a batir tras un gran ciclo, pero las cosas no salieron como esperaba pese a conseguir un bronce en la velocidad por equipos junto a Cabello y a Pablo Jaramillo, trío que repetirá en París en busca de volver a subir al podio. Ahora, el valenciano, ganador de siete medallas paralímpicas en la piscina, llega de nuevo fuerte a este evento y como una de las grandes figuras del ciclismo, donde sigue acumulando éxitos tanto en la pista como en la carretera. En el velódromo podría tener opciones en los 3 kilómetros, pero su preparación ha ido consagrada a la contrarreloj de la clase C1, donde es el actual campeón del mundo. También contra el crono, pero en la clase C4, espera tener opciones el debutante Damián Ramos, que cerca estuvo de ir a los Juegos Olímpicos de Londres en piragüismo, y en la C3, el experimentado Eduardo Santas, mientras que en una cita donde no habrá tándems, las otras bazas vienen en las bicicletas de mano. Ahí, España contará con un valor importante como el catalán Sergio Garrote, que defenderá en la capital francesa el oro en contrarreloj de hace tres años y también su condición de actual campeón mundial. El barcelonés también logró un bronce en la prueba de ruta donde igualmente tiene opciones. Junto a él, Luis Miguel García-Marquina, tercero en la contrarreloj de 2021 a los pies del Monte Fuji.

Compartir nota: Guardar Nuevo