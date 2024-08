China afirma que no busca violar el espacio aéreo de ningún país tras el incidente con Japón

El Ministerio de Exteriores de China ha afirmado este miércoles que Pekín "no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ningún país" después de que las autoridades japonesas denunciaran que una aeronave china sobrevoló el lunes las islas Danjo, en la prefectura japonesa de Nagasaki. "China y Japón mantienen comunicación sobre este asunto", ha indicado en una rueda de prensa este miércoles el portavoz del Ministerio, Lin Jian, sin confirmar si finalmente el avión chino violó el espacio aéreo japonés. Este mismo miércoles se han reunido en Pekín el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y el presidente de la Unión de Parlamentarios de la Amistad Japón-China, Toshihiro Nikai, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua. En este sentido, Zhao ha subrayado que Pekín está dispuesto a trabajar con Tokio para "profundizar" en la confianza mutua bilateral de cara a "manejar adecuadamente las diferencias". Así, ha subrayado que el único enfoque para mejorar los lazos diplomáticos es la paz, la amistad y la cooperación. Los contactos se producen después de que las autoridades japonesas denunciaran el lunes que desplegaron aviones de combate en respuesta a una violación de su espacio aéreo por parte de una avión chino frente a las islas Danjo, ubicadas en el mar de China Oriental. Esta sería la primera violación del espacio aéreo de Japón por parte del gigante asiático, si bien buques chinos y pesqueros japoneses se han visto involucrados con anterioridad en violaciones de las aguas territoriales. El último episodio de tensión entre las partes se produjo después de que la guardia costera china ordenara en enero a un barco pesquero japonés y a varios patrulleros abandonar las aguas que rodean las islas Senkaku/Diaoyu, en disputa entre ambos países y Taiwán. Japón alega que las islas -conocidas como Senkaku en japonés y Diaoyu en chino-- forman parte de su territorio desde 1895 y que antes no pertenecieron a nadie, pero China sostiene que en los mapas japoneses de 1783 y 1785 el archipiélago es identificado como territorio chino y que había pertenecido al Imperio Chino. Por contra, Tokio atribuye las reclamaciones chinas al descubrimiento en la década de los 70 de importantes reservas de hidrocarburos en la zona. Taiwán también reclama las islas, a las que llama Diaoyutai, pero ha firmado acuerdos de acceso para sus pescadores con Japón y no participa activamente en la disputa.

Compartir nota: Guardar Nuevo