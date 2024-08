Ariadne Artiles, su desgarradora y preciosa carta de despedida a Caritina Goyanes

Ariadne Artiles ha sido el último rostro conocido en reaccionar públicamente al repentino fallecimiento de Caritina Goyanes escribiéndole una desgarradora pero preciosa carta de despedida que ha querido hacer pública en sus redes sociales a pocas horas de que se celebre su entierro. A pesar de la discreción con la que intenta llevar su vida privada, la modelo canaria mantiene una sólida historia de amor desde 2010 con José María García Fraile -hijo José María García-, con el que tiene tres hijas en común. Su pareja y Caritina eran más que amigos, como primos, puesto que sus respectivos padres, Carlos Goyanes y el emblemático locutor de radio, tenían una relación tan estrecha que se llamaban 'hermanos'. De ahí el inmenso cariño que Ariadne sentía por la empresaria y el homenaje que le ha rendido este miércoles a través de Instagram. "Cari aún no me lo creo. Voy de camino a tu despedida y no me lo creo, ¡esto no puede ser! ¡No es justo! La vida a veces es un sentido y nos demuestra que no vale la pena preocuparse por nada, porque la realidad es que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida" comienza su emotivo adiós a Cari, como así le llamaban sus más íntimos. "Tu ida ha sido la pérdida más dolorosa que he vivido" reconoce la modelo; "te quedaba tanto por hacer y nos quedaba tanto por compartir contigo, con la familia, tantos momentos que no imagino sin tí al mando" confiesa abatida, revelando que Caritina era -aunque habla en presente- "esa persona perenne que siempre tiene que estar para que todo tenga sentido". "Aún no me lo creo y me parece mentira que esté escribiendo esto para tí pero no quería dejar de hacerlo porque si alguien merece un reconocimiento como ser humano esa eres tú" expresa, emocionada porque cuando comenzó su relación con José María "me arropaste casi sin conocerme y después de 20 años y ya muchos siendo parte de la familia puedo decir que eres y siempre serás LA MEJOR digna hija de la madre que te parió @cariilapique". Y es que como ha querido destacar, Caritina era "la mejor en todo y sin duda la más divertida y generosa que he conocido, no conozco a nadie que diga tu nombre y no saque una sonrisa". "Es que Cari es mucha Cari y así es mi amor, te vas dejando un vacío inmenso, sin ti las cosas serán muy diferentes" reconoce, convencida de que tra ssu marcha se notará en la unión de su familia y amigos: "Mucha gente se verá menos porque tú eras la alegría, la vida, el pilar y la unión de muchos. Echaré de menos tus recetas y esa base de la tarta de limón que tanto me gustaba". "Hasta siempre Cari te quiero mucho, las personas como tú nunca se van. La vida seguirá contigo, con tus hijos, con tu familia hasta el fin del mundo. Estarás presente en cada momento y cuidaremos de ellos todo lo que nos dejen, ya lo sabes bien, y lo que no nos dejen también" finaliza su desgarradora carta de despedida que es, a la vez, un canto al cariño y la admiración que Ariadne sentía por Caritina, a la que ahora llora desolada.

