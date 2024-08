Zelenski reitera que no canjeará territorios de Ucrania a cambio de garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes que no está dispuesto a canjear territorio de Ucrania a cambio de garantías de seguridad y bajo ningún tipo de negociación, en el marco de la posible membresía en la OTAN. "No estoy dispuesto a intercambiar nuestros territorios en el marco de ninguna negociación", ha zanjado Zelenski durante una comparecencia ante los medios en un foro celebrado en Kiev, desde el que ha instado a sus socios a seguir suministrando el armamento necesario para combatir a las fuerzas rusas. En ese sentido, ha señalado que "dependerá" de los aliados de Ucrania sus posibilidades de vencer a Rusia en el campo de batalla. "Espero que trabajen más y más rápido", ha dicho. Para ello, ha apuntado, deberán también levantar algunas de las restricciones que merman las capacidades del Ejército ucraniano. Zelenski ha destacado que los tan ansiados aviones de combate F-16 ya han logrado repeler algunos de los misiles que Rusia utilizó en su último ataque a gran escala contra la infraestructura energética. Sin embargo, ha señalado que todavía no cuentan con un número suficiente de este tipo de aeronaves y que se necesita capacitar a los pilotos ucranianos. Asimismo, ha instado a Polonia a seguir suministrándoles cazas MiG 29, cuyo manejo no les es ajeno a los aviadores del Ejército ucraniano.

