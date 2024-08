VÍDEO: Podemos critica que se hable de Venezuela y no de Francia, donde "Macron no respeta la voluntad popular"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado este martes su "preocupación" por que la situación en Venezuela acapare el foco mediático y no se hable de Francia, donde, según ha afirmado, el presidente, Emmanuel Macron, "no está respetando la voluntad popular". En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra ha criticado la decisión de Macron de nombrar un primer ministro del Nuevo Frente Popular, coalición de partidos políticos progresistas que ganó las elecciones legislativas celebradas a principios de julio, y ha afeado que "se hable más" de Venezuela, cuyas elecciones presidenciales de finales de julio dieron vencedor a Nicolás Maduro entre acusaciones de "fraude". MACRON, "ATRINCHERADO" "Tenemos en este momento un país aliado, país socio europeo, en el que no se está respetando la voluntad popular, en la que no se está respetando lo que votaron los franceses en las urnas", ha denunciado la secretaria general 'morada', que ve a Macron "absolutamente atrincherado" e "incapaz" de reconocer el triunfo del Nuevo Frente Popular. En este contexto, Belarra ha llamado a la "reflexión", poniendo el foco en que Venezuela, "un país que está a miles de kilómetros", ocupa "muchas más portadas y mucho más interés mediático" que un socio europeo que "no respeta el más básico principio democrático que es que tiene que formar gobierno quien ha ganado las elecciones". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/899682/1/podemos-critica-hable-venezuela-no-francia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

