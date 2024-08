Manolo González: "El Atlético de Madrid es un equipo con mucho potencial, pero tiene puntos débiles"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha comentado este martes que el Atlético de Madrid es un equipo con "mucho potencial" y que ha llegado a la final de la Champions League en las últimas temporadas sin que eso extrañase, pero que también tiene "puntos débiles" que él buscará durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports. "En las últimas temporadas, el Atlético de Madrid ha llegado a la final de Champions y nadie se ha extrañado. Son un equipo con mucho potencial, pero también tiene sus puntos débiles, igual que nosotros. Tenemos que hacer un partido muy completo, y si el plan de partido sale, podremos competir. Quiero que el partido sea lo más largo posible", afirmó el entrenador perico en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse al Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano. González tiene claro que habrá "momentos del partido" para atacar con "más calma", pero que querrán "tener la pelota" cuando no puedan hacerlo y también para "no conceder transiciones". "Son muy buenos cuando tienen situaciones de contras, por lo que intentaremos que eso no pase estando bien colocados", apuntó al respecto del conjunto colchonero. "Es un equipo con dos plantillas dentro de una, que te pueden hacer un equipo el miércoles y otro equipo el sábado sin perder potencial ni calidad. Intentaremos competir lo mejor posible para puntuar o ganar. No me importa si quedan campeones o no", explicó González sobre la plantilla rojiblanca y sus opciones de ganar este campeonato liguero. El técnico leonés lamentó la baja de Leandro Cabrera por lesión, un jugador "intocable". "Es una lástima porque estaba a un gran nivel con pocos fallos a nivel defensivo, difícil de superar en carrera y potente en el juego aéreo. Aun así tenemos jugadores como Calero, como Sergi Gómez, que lo pueden sustituir sin problema", añadió González. Sobre estar con cero puntos tras los dos primeros partidos, González dijo que "construir" a partir de resultados siempre "ayuda". "Si hubiésemos empatado al Valladolid o ganado el otro día, el equipo, a nivel de confianza, iría bien. Pero el equipo el otro día dio un paso adelante. Creo que los jugadores se han dado cuenta de que aquí ya no vale cometer ningún tipo de error. Estoy tranquilo por la sensación del equipo", apuntó. Por último, González auguró que habrá "algún cambio" en su alineación titular, pero que vendrá propiciado por "el planteamiento del partido" que buscan. No confirmó la presencia del último fichaje de los pericos, Walid Cheddira, a quien describió como una "muy buena incorporación" porque, a su juicio, es un perfil "diferente" a lo que tienen.

