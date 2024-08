Macron insiste en seguir dialogando "por los intereses" de Francia: "La puerta está abierta"

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado a favor del diálogo con aquellos que quieran trabajar "por los intereses" de Francia en el marco de una nueva ronda de consultas para intentar formar gobierno tras las pasadas elecciones legislativas. "El trabajo continúa, la puerta está abierta y doy la bienvenida a todos aquellos que estén dispuestos a venir y seguir trabajando por los intereses del país", ha señalado durante un encuentro con el primer ministro irlandés, Simon Harris, desde el Elíseo. Macron se ha reunido este martes con un grupo de diputados del partido independiente Liot, mientras que también ha mantenido un almuerzo de trabajo con el presidente de Movimiento Democrático, François Bayrou, según ha recogido la cadena francesa BFM TV. El secretario del Partido Socialista, Olivier Fauré, se ha negado este martes a reunirse con el presidente alegando que no quiere ser "cómplice de una parodia de la democracia". De la misma forma, la secretaria de los ecologistas, Marine Tondelier, ha asegurado que no contribuirán al "circo" que se ha montado en el Elíseo. "Me gustaría que imagináramos que si un presidente de extrema derecha hiciera exactamente lo mismo (que Macron) durante seis semanas, todos los observadores gritarían por el escándalo", ha subrayado Tondelier en declaraciones a France Info. Macron no ha invitado a la ronda de consultas a los líderes de Agrupación Nacional ni de La Francia Insumisa (LFI) --ni tampoco al líder de Los Republicanos (LR), Eric Ciotti-- por lo que una posible alianza de derechas solo sería posible con el independiente Liot, así como con otros partidos minoritarios. El presidente francés descartó en la víspera proponer a alguien de la izquierda política para la jefatura de Gobierno. "Teniendo en cuenta la opinión de los responsables políticos consultados, la estabilidad institucional de nuestro país exige, por tanto, descartar esta opción", dijo. Macron no ha marcado un plazo final para estos nuevos contactos, si bien el Elíseo había deslizado como ultimátum el inicio el miércoles de los Juegos Paralímpicos de París. La Constitución francesa reserva al jefe de Estado la potestad de designar un primer ministro, aunque en la práctica cualquier candidato debe ser refrendado por la Asamblea Nacional para poder comenzar a trabajar.

