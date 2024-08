La Casa Blanca dice que el cruce de ataques entre Hezbolá e Israel "no ha afectado a las conversaciones"

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este lunes que el cruce de ataques entre el Ejército israelí y el partido-milici chií libanesa Hezbolá durante el fin de semana "no han afectado a las conversaciones en El Cairo", donde los mediadores han estado reunidos con vistas puestas en un alto el fuego para la Franja de Gaza. Al ser preguntado en una rueda de prensa sobre uno de los episodios más intensos de combates entre ambos desde el comienzo de la guerra de Gaza, Kirby ha remarcado que "a pesar del ataque con cohetes y aviones no tripulados por parte de Hezbolá durante el fin de semana, contra el cual Israel hizo un trabajo fantástico para defenderse, no ha afectado el trabajo real sobre el terreno de los equipos que intentan lograr este acuerdo de alto el fuego". "No tuvieron ningún impacto en las conversaciones de alto el fuego, lo cual es algo bueno, y nos alegramos de verlo. También nos alegra mucho ver que hubo daños y efectos mínimos en Israel, tanto en términos de víctimas como de daños a la infraestructura. Eso es importante. Y nos aseguraremos de que, en el futuro, Israel pueda seguir defendiéndose. Estamos preparados para ayudar a defenderlos si es necesario", ha declarado. Además, ha explicado que los grupos de trabajo están en El Cairo, después de que las delegaciones de los mediadores hayan partido de la capital egipcia, y ha afirmado que "todas las partes estarán representadas, incluido Hamás, en estas discusiones". Ante estas declaraciones, Basem Naim, alto cargo del brazo político de Hamás, ha negado que el grupo esté participando en las negociaciones. "El movimiento no participa en ninguna negociación en El Cairo, y las declaraciones de Kirby son un intento de vender ilusiones para encubrir los crímenes de la ocupación, mientras Washington practica una campaña de presión mediática sobre la resistencia, que no aceptará las condiciones que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu añadió a la propuesta del 2 de julio", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo. El Ejército israelí lanzó una serie de "ataques preventivos" contra el sur de Líbano, que no pudieron impedir poco después el lanzamiento de más de 300 cohetes de las milicias contra territorio de Israel, bajo estado de emergencia militar.

