Banco Santander lanza desde hoy un programa de recompra de acciones por un máximo de 1.525 millones de euros

Banco Santander comenzará este martes a ejecutar su primer programa de recompra de acciones relativo a los resultados de este año, por un importe máximo de unos 1.525 millones de euros, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este programa, cuya fecha tope de finalización se ha fijado para el 3 de enero de 2025, responde a la política actual de remuneración al accionista del banco, que contempla que la remuneración total será equivalente al 50% del beneficio ordinario del grupo, distribuido aproximadamente en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones. Así, el consejo de administración del Santander ha aprobado implementar un programa de recompra de acciones al que destinará una cantidad equivalente al 25% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre de este año, unos 1.525 millones de euros, para el que además ya ha obtenido la autorización regulatoria pertinente. El propósito de este programa de recompra, explica la entidad, es el de reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa, en ejecución de la reducción de capital aprobada por la junta general ordinaria de accionistas de 2024. Banco Santander tiene intención de ejecutar este programa de recompra de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda del importe que se corresponda con los recursos propios tangibles por acción a cierre del último trimestre publicado en cada momento. A 30 de junio de 2024, esta cifra por acción es de 4,94 euros, según ha precisado la entidad. Asimismo, ha señalado que el número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.481.224.550 acciones. En este sentido, asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 4,60 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 331.521.739, el equivalente al 2,14% del capital social del banco. Santander ha explicado además que las acciones se comprarán a precio de mercado, pero con restricciones: no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado del precio de la última operación independiente, o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. Asimismo, no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra. El programa comenzará a ejecutarse este mismo martes y finalizará, como máximo, el 3 de enero de 2025. No obstante, Santander se reserva el derecho a terminarlo antes de esa fecha si alcanzara el importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así lo aconsejara. Las adquisiciones bajo este programa podrán efectuarse en el mercado continuo español, así como en Turquoise Europe, DXE Europe y Aquis Exchange Europe, ha indicado la entidad. DECISIÓN SOBRE EL PAGO DE DIVIDENDO: EL 24 DE SEPTIEMBRE Santander ha afirmado además que la decisión sobre el pago del dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2024 se someterá a la aprobación del consejo del próximo 24 de septiembre. "La implementación del resto de la política de remuneración al accionista para 2024 está sujeta a las aprobaciones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación", ha añadido.

