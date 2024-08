Lara Dibildos deja en el aire si la hija de Escassi, Anna Barrachina, ya conoce a Hiba Abouk

Tras unas vacaciones muy especiales en Ibiza con su novio Carlos Maturana, al que conoció el pasado marzo y con el que atraviesa una de las etapas más felices y tranquilas de su vida, Lara Dibildos vuelve al trabajo con 'No más besos' en el Teatro Luchana de Madrid. Una obra que compaginará con la comedia 'Inmaduros' con Carlos Sobera, cuyos ensayos ha comenzado este lunes y con la que confiesa que está muy ilusionada. Un gran momento personal y profesional que coindice con una de las épocas más convulsas del padre de su hijo Álvaro, Álvaro Muñoz Escassi, en el ojo del huracán por su vida sentimental tras su polémica ruptura con María José Suárez. Y es que a pesar de que todos creíamos que mantenía una discreta historia de amor con Hiba Abouk que ambos se resisten a confirmar, hace unos días el jinete fue visto en actitud cómplice con una morena desconocida en Asturias. Y este fin de semana sorprendía mostrándose de lo más cercano a Huga Rey -estilista de 'Masterchef' y ex del cantante Dani Martín- en la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima, aunque su entorno insiste en que solo hay una buena amistad entre ellos. Rumores sobre los que Lara asegura que no tiene ni idea a pesar de la buena relación que tiene con Escassi. "Estoy out de todo. Acabo de llegar de Ibiza, estoy desconectada y directamente aquí a los teatros a actuar que no está yendo fenomenal" afirma, desmarcándose también de la posibilidad de que Hiba ya conozca a la hija del jinete, Anna Barrachina, ya que ambas se siguen en redes sociales: "Pues no te puedo decir porque no sé, yo no le he hablado esto con nadie". "Si es así, fenomenal, yo qué sé. Ana es maravillosa, eso sí te lo puedo decir, Ana es maravillosa" ha añadido, insistiendo en que no tiene "la menor idea" de si este follow confirmaría la relación de su ex con la actriz. Tan amable como de costumbre, Lara también se ha pronunciado sobre las imágenes de María José Suárez de cena con un atractivo moreno llamado Elías con el que podría haber recuperado la ilusión tras su dramática ruptura con Álvaro. Algo que a la actriz le encantaría, como ha revelado con una sonrisa. "Ojalá porque en esta vida cuando se rompe una relación, lo importante es volver a vivir, seguir saliendo y encontrar a alguien que te llene, ojalá" ha dicho sobre la modelo y la posibilidad de que se haya vuelto a enamorar.

