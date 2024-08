Gallant acusa a Ben Gvir de debilitar a Israel desafiando el status quo de la Explanada de las Mezquitas

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha acusado este lunes al titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de estar poniendo en riesgo la seguridad nacional tras plantear nuevamente la posibilidad de permitir la oración judía en la Explanada de las Mezquitas, rompiendo así con el 'statu quo' que rige el lugar. Gallant ha escrito en X que desafiar el 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas "es un acto peligroso, innecesario e irresponsable" y reprocha a Ben Gvir que ponga en peligro "la seguridad nacional del Estado de Israel". Haciendo referencia a unas últimas declaraciones del ministro de Seguridad Nacional en las que defendía la oración de los judíos en el lugar para acabar con la "discriminación", Gallant ha asegurado que estas palabras "debilitan" a Israel. En respuesta, Ben Gvir ha acusado a Gallant de "blando" frente a Hamás y de "arrastrar" a Israel hacia un "acuerdo inútil", en referencia a las conversaciones para liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego en la Franja de Gaza al que se opone con vehemencia el ministro de Seguridad Nacional. Asimismo, ha reprochado el espíritu "derrotista" de su compañero de gabinete en lo que respecta al conflicto con Hezbolá. "Debemos emprender una guerra decisiva contra Hezbolá que elimine la amenaza en el norte y permita a los residentes regresar a casa sanos y salvos", ha escrito en X. Por su parte, el ministro del Interior de Israel, Moshe Arbel, ha pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu, que destituya a Ben Gvir puesto que su "falta de reflexión podría pagarse con sangre". "Los comentarios irresponsables de Ben Gvir cuestionan las alianzas estratégicas de Israel con los Estados musulmanes como parte de una alianza contra el malvado eje iraní", ha dicho Arbel, según recoge 'The Times of Israel'. La oficina de Netanyahu ha aclarado, si bien no ha mencionado a Ben Gvir, que "no hay cambios en el 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas. El 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas impide a los judíos rezar en el lugar y autoriza únicamente que lo visiten en horarios predeterminados y o recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías. En la zona estuvieron ubicados el Primer y el Segundo Templo, una herencia histórica destruida de la que sólo queda como vestigio el Muro de las Lamentaciones. Sin embargo, en la Explanada también se encuentra la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado del islam, lo que obliga a las partes a mantener un delicado equilibrio para no prender ninguna mecha que pueda desencadenar una ola de tensiones políticas e incluso violencia.

