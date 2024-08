Fossati afirma que se habría ido si Perú no tuviera oportunidades con Colombia y Ecuador

Lima, 26 ago (EFE).- El entrenador de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, afirmó este lunes que la Bicolor tiene oportunidades en las eliminatorias al Mundial 2026 contra Colombia y Ecuador, porque, de no ser así, "se habría ido a su casa".

"Son dos selecciones muy fuertes. Y Colombia está en podio de las Américas. Ecuador tiene una gran generación de futbolistas, pero, si no pensara que tenemos 'chances', de ganar, ya me habría ido a mi casa", dijo el uruguayo en una rueda de prensa.

La selección peruana se encuentra en el último lugar de las eliminatorias suramericanas para el mundial 2026 con apenas dos puntos y este lunes empezaron los entrenamientos del equipo en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Horas antes de la conferencia, se hizo pública la lista de los convocados para los partidos del 6 y 10 de septiembre que se disputarán en Lima y en Quito, respectivamente.

Una convocatoria en la que están ausentes el goleador histórico Paolo Guerrero y el extremo André Carrillo.

La prensa preguntó a Fossati sobre la sanción impuesta a Perú por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el partido contra Argentina por la Copa América 2024.

La autoridad deportiva le impuso una multa a Perú por la demora de Fossati, quien salió tarde al campo para el segundo tiempo durante el duelo contra los albicelestes.

"Si digo la frase que generó (todo), no queda bien. Me cayó muy mal, sinceramente, no lo esperaba. Mi único interés es que se respete a Perú, a la selección, afuera y adentro de la cancha. Cuando vean que a la selección la perjudican, con injusticias, no por este caso en sí, sino en general", agregó el técnico. EFE

pbc/gdl/car