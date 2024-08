El argentino Comesaña remonta a Stricker y se cita en segunda ronda con Humbert

(Actualiza con declaraciones de Comesaña tras el partido)

Nueva York, 26 ago (EFE).- El tenista argentino Francisco Comesaña se recuperó este lunes tras perder el primer set ante el suizo Dominic Stricker y se sacó el billete para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá al francés Ugo Humbert.

Comesaña (número 108 de la ATP) derrotó a Stricker (n.169) por 4-6, 6-3, 7-6(4) y 6-3 en tres horas y seis minutos.

Por su parte, Humbert (n.17) venció al brasileño Thiago Monteiro (n.75) por 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 17 minutos.

"Hoy fue un partido difícil, más que nada porque estaba jugando dos partidos: estaba jugando contra el rival y contra mí", reflexionó Comesaña ante los medios.

"Estaba un poquito nervioso. Sabía que era quizá una buena oportunidad. Pero bueno, estoy contento: luché, sufrí, me reí un rato, de repente no me reí tanto pero me pude llevar la victoria", añadió.

Sobre Humbert, su próximo rival, el argentino dijo que le ha visto en varios partidos y que "le pega muy fuerte a la pelota".

"Pero es algo que lo veré mañana. Ahora estoy disfrutando un ratito de la victoria de hoy y después ya veremos", indicó.

Esta es la primera participación de Comesaña en el Abierto de EE.UU. y su segunda aparición en el cuadro principal de un 'grand slam' tras estrenarse este año en Wimbledon.

El argentino firmó una encomiable actuación en el 'grande' británico, en el que alcanzó la tercera ronda tras dejar en el camino en su debut al ruso Andrey Rublev (n.6). EFE

dvp/cav

(foto)