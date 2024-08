ACS cae más de un 2% en Bolsa tras perder la concesión de una autopista en Estados Unidos

Las acciones de ACS cedían un 2,3% en los primeros compases de la sesión de este lunes, hasta los 39,9 euros por título, después de conocerse a última hora del viernes, con el mercado ya cerrado, que la Comisión de Transportes de Texas (Estados Unidos) ha decidido anticipar la terminación del contrato de concesión de una autopista propiedad del Grupo ACS y Abertis. En concreto, en virtud del contrato vigente, la autopista SH-288, en el área metropolitana de Houston, pasará de nuevo a manos del Estado de Texas mediante el pago de 1.732 millones de dólares (más de 1.547 millones de euros), de los cuales 524 millones de dólares (484 millones de euros) corresponden a Iridium Infraestructuras, filial del Grupo ACS. Según afirmó el pasado viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la terminación del contrato, neto de provisiones y otros resultados, incluido el de Abertis, no tendrá impacto significativo en el beneficio neto consolidado previsto de 2024 del grupo ACS. Por su parte, Abertis, controlada por ACS y la italiana Mundys, informó este domingo a la CNMV de que la terminación de esta concesión supondrá una pérdida neta contable de unos 418 millones de euros en 2024. En su comunicado al supervisor, Abertis lamentó que no hayan llegado "a buen fin" las negociaciones mantenidas hasta la fecha con la Comisión de Transportes de Texas, que ahora se acogerá a la cláusula de terminación por conveniencia, incluida en el contrato, siendo efectiva el 8 de octubre de 2024 mediante el pago de una compensación de 1.732 millones de dólares. Dicho importe será destinado a repagar unos 520 millones de dólares (466 millones de euros) de deuda neta del proyecto, actualmente consolidada por Abertis. Adicionalmente la compañía recibirá un ingreso de caja de 688 millones dólares (617 millones de euros) por su participación del 56,76%, por lo que el impacto positivo en la posición financiera de la empresa ascenderá a 1.208 millones de dólares (1.083 millones de euros). Por su parte, ACS recibirá 524 millones de dólares (484 millones de euros) a través de su filial Iridium Infraestructuras. Abertis explica que la terminación de la concesión supondrá una pérdida contable de unos 555 millones de euros neto de impuestos, antes de aplicación de provisiones. Teniendo en cuenta reversión de provisiones, la terminación supondrá una pérdida neta contable de unos 418 millones de euros en el presente ejercicio. "Adicionalmente, en función de la evolución de diversos factores, se podrían generar unos ingresos extraordinarios antes de final de año que mitigarían el impacto en el resultado neto del ejercicio", añade la compañía, que prevé que esta operación no impacte en su calificación crediticia ni en su política de dividendos. La autopista SH-288, propiedad del Grupo ACS y de Abertis, es una de las obras de infraestructura más importantes acometidas en el área metropolitana de Houston. Tras su apertura al tráfico en 2020, contribuye de forma significativa a aliviar los problemas de congestión en una de sus zonas más pobladas. De hecho, Abertis defiende que desde su entrada en funcionamiento en noviembre de 2020 ha venido funcionando con "notable éxito".

