Zelenski asegura que Putin "no dictará las líneas rojas" en la guerra con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado, con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, de que Kiev no consentirá que su territorio se convierta en "una zona tapón", en alusión a la invasión rusa del país. En su intervención, Zelenski ha asegurado que las fuerzas del país "se lo devolverían al agresor con intereses", al tiempo que ha aconsejado a quienes pretenden hacer del territorio ucraniano una zona tampón que tengan "cuidado de que su propio país no se convierta en una federación tampón". Si bien Zelenski ha evitado hacer alusión directa a su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha sentenciado que "el viejo enfermo de la Plaza Roja que amenaza constantemente con su botón rojo, no (les) dictará líneas rojas". Por otro lado, el mandatario ucraniano ha presentado también este sábado un arma de nuevo desarrollo, "mucho más rápido y más potente que (sus) aviones teledirigidos de largo alcance", que pasará a formar parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas del país. Zelenski ha afirmado que el misil en cuestión --conocido como Palyanyitsya en referencia al pan blanco tradicional ucraniano-- "se integrará en el programa de misiles de Ucrania", aunque no ha revelado más detalles al respecto por "razones de seguridad". El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha conmemorado este sábado el 33º aniversario de la independencia de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 con un discurso en el que ha caracterizado la incursión de sus fuerzas en la región rusa de Kursk como la máxima expresión del deseo de autonomía de su país.

