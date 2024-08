VÍDEO: Netanyahu avisa a Hezbolá que los ataques de este domingo son "otro paso" para el retorno de desplazados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado a Hezbolá y a su gran aliado internacional, el Gobierno iraní, que la ola de bombardeos efectuada por el Ejército israelí este domingo, una de las más potentes desde el comienzo de las hostilidades en la frontera con Líbano, no es más que "otro paso" para asegurar el retorno de los desplazados israelíes que vivían en el norte del país antes del comienzo de las hostilidades con la milicia libanesa. Israel ha desencadenado este domingo una serie de "ataques preventivos" contra varias posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano, que ha sido respondido por la milicia con el lanzamiento de unos 300 cohetes y aviones no tripulados que han causado solo "daños mínimos" en el territorio israelí, según el Ejército. El norte de Israel está prácticamente deshabitado desde el comienzo de los enfrentamientos entre Israel y las milicias libanesas a raíz de la guerra de Gaza, y sus residentes denuncian que el Gobierno israelí no está haciendo lo suficiente para facilitar el retorno a sus hogares. En un discurso pronunciado este domingo, Netanyahu avisa al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, y al líder supremo de Irán, Alí Jamenei. "Que sepan que este es otro paso en el camino para cambiar la situación en el norte y devolver a nuestros residentes sanos y salvos a sus hogares", ha declarado el primer ministro. "Lo que pasó hoy no es el final del versículo", ha avisado Netanyahu durante el Consejo de Ministros, donde ha elogiado a las Fuerzas de Defensa de Israel por los últimos golpes que ha propinado a Hezbolá, como la eliminación de uno de sus principales comandantes, Fuad Sukr, en un ataque ocurrido el mes pasado en Beirut. Líderes de las comunidades del norte de Israel denunciaron, poco después del ataque de Israel, la marginación de la que, denuncian, están siendo objeto por parte del Gobierno israelí. "Israel solo lanza ataques preventivos cuando ve que van a por Tel Aviv", ha lamentado el representante de la comunidad de Shlomi, Matan Davidian. "Mientras, nosotros llevamos diez meses evacuados lejos del hogar, y todavía amenazados por estos ataques", añadió en declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/899420/1/netanyahu-avisa-hezbola-iran-ataques-libano-son-otro-paso-mas TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

