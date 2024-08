(Previa) Carlos Alcaraz busca en Nueva York sonreír una vez más en la última gran cita del 2024

El tenista español Carlos Alcaraz será uno de los serios candidatos a pelear por el triunfo en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, al que el murciano llega con poca preparación pero después de unos meses donde las alegrías han estado por encima de las decepciones. El de El Palmar partirá en Flushing Meadows como tercer cabeza de serie por detrás del italiano Jannik Sinner, con el foco de atención tras su absolución tras dar dos veces positivo en marzo, y el serbio Novak Djokovic, defensor del título. Ganador en 2022 en Nueva York y semifinalista el año pasado, Alcaraz volverá a estar en la terna pese a su corta preparación en comparación con otros rivales. El ganador de cuatro 'Grand Slams' se ha presentado en la 'Gran Manzana', que alberga seguramente, con permiso de la Copa Davis, la última gran cita de este 2024 donde el español ha sido sin duda uno de sus grandes protagonistas. Campeón en la tierra batida de Roland Garros en mayo, conquistó semanas después la hierba de Wimbledon y acabó el verano con una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. El segundo éxito en la capital francesa tuvo más valor para el exnúmero uno del mundo después de consecución, ya que inicialmente le provocó dolor y frustración por la oportunidad de haberse coronado campeón olímpico. Djokovic, al que había arrollado en Londres semanas antes, le cerró el paso y ahora intentará tomarse la revancha en este US Open donde ambos sólo podrían verse en una hipotética final. Alcaraz no ha jugado demasiado desde los Juegos. Se saltó el Masters 1000 de Montreal (Canadá) y sí estuvo en el de Cincinnati (Estados Unidos), donde no pasó del primer partido, derrotado por el francés Gael Monfils, con mal juego y mala imagen al destrozar una raqueta producto de la frustración. De este incidente se apresuró a pedir disculpas antes de llegar a esta último 'Grand Slam' otra vez corto de preparación, algo que, como él mismo se encargó de recordar, no es algo que le preocupe en exceso porque ya demostró en Roland Garros y Wimbledon que no le afecta demasiado. En principio, Alcaraz no podrá despistarse demasiado en este torneo donde arrancará ante un rival de la previa, el australiano Li Tu, 222 del mundo. A partir de ahí, un camino más complejo con posibles cruces con el canadiense y que llegara con ritmo competitivo tras superar la fase previa, antes Denis Shapovalov, el británico Jack Draper, su verdugo en la hierba de Queen's, o el estadounidense Sebastian Korda en octavos. El polaco Hubert Hurkcaz o el australiano Alex de Miñaur aparecerían en cuartos, mientras que en las semifinales, como ya sucediese en Roland Garros, podría encontrarse con el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en el ojo del huracán por no haber sido sancionado pese a dar dos veces positivo el pasado mes de marzo durante el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos). Por el otro lado, irá un Novak Djokovic que busca en Nueva York, donde ha ganado en cuatro ocasiones, su vigesimoquinto 'Grand Slam' y quedarse como el único en la historia, hombre o mujer, con esta cifra. El serbio llega reforzado en su ánimo tras lograr por fin el ansiado oro olímpico y tratará de defender título, lo que no logra nadie en el US Open desde que el suizo Roger Federer encadenase los triunfos entre 2004 y 2008, para no acabar sin ningún 'grande' por primera vez desde 2017. Además de estos tres nombres, en la terna de favoritos estarán el ruso Daniil Medvedev, campeó en Nueva York en 2021 y finalista también en 2019 y el año pasado, y el alemán Alexander Zverev, subcampeón en 2020 y que sigue a la búsqueda de estrenarse en un 'Grand Slam'. GAUFF DEFIENDE TÍTULO, BADOSA, BAZA ESPAÑOLA En cuanto al torneo femenino, la estadounidense Coco Gauff será la encargada de defender trono en un 'grande' que ha repartido bien sus ganadoras en los últimos años y donde nadie repite título desde Serena Williams, ganadora entre 2012 y 2014. Desde entonces, nueve campeonas diferentes y sólo la japonesa Naomi Osaka como la única capaz de ganar en más de una ocasión (2018 y 2020). La polaca y número uno del mundo Iga Swiatek se impuso en 2022, pero llega en un flojo momento desde su conquista de Roland Garros, Juegos Olímpicos incluidos, y eso aumenta el favoritismo del resto, entre ellas la bielorrusa Aryna Sabalenka, campeona en Cincinati y segunda cabeza de serie. La mejor baza española en el cuadro femenino será una Paula Badosa que ha resurgido durante el verano. Su renuncia a Paris 2024 le ha servido para recuperar sus mejores sensaciones físicas y de tenis, con título en Washington y semifinales en Cincinnati, lo que le ha permitido aterrizar en Nueva York como cabeza de serie, condición que espera aprovechar para llegar lo más lejos posible en un 'grande' donde le ha costado históricamente.

