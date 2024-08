Marta López Álamo nos habla de su matrimonio con Kiko Matamoros

Después de su paso por 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros aseguró por activa y por pasiva que no se le pasaba por la cabeza recuperar la ilusión con un 'amor de verano', pero parece que la vida ha vuelto a sorprender una vez más a la influencer. El 'culpable' de su felicidad es el atractivo empresario Antonio Revilla, con el que afianza a pasos agigantados una historia de amor que va muy en serio. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con Marta López Álamo y aunque prefería ser discreta al hablar de Laura y su nueva relación, sí que nos confesaba que "a ella la veo muy feliz, de lo único que sé no sé si está o no está". Además, la modelo nos reconocía que habían estado juntos hace poco y que le ha notado "muy feliz, de las veces que estuvimos las semanas pasando con ella y con los niños y claro está muy bien y los niños también y es lo importante". Aprovechábamos para preguntarle a Marta cómo avanza su matrimonio con Kiko Matamoros y nos desvelaba que todo sigue igual de bien, algo que no le sorprende porque "yo sí que apostaba por mi relación. Oye, que si no hubiera salido bien ya lo hubiera dejado. Al final la felicidad de cada uno es muy personal y yo soy muy feliz y él es muy feliz, así que ya está". Aún así, nos aseguraba que "no es fácil" cuidar cada día el matrimonio y más en el caso de Matamoros porque "yo nunca había estado con una persona que tenía hijos ni separada ni menos dos veces. Al final pues yo soy yo misma", pero dejaba claro que siempre ha entendido que Kiko tiene su familia: "Yo siempre abogo por él por el bienestar de todo lo que sea mi marido o yo por supuesto sus hijos".

