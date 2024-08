Luis, promotor del concierto de Isabel Pantoja en Albacete, nos habla de la venta de entradas

Todo preparado para el concierto que Isabel Pantoja ofrecerá esta noche en Albacete. Así nos lo ha confesado el promotor de este show, quien se mostraba ante las cámaras de lo más feliz por lo bien que se han vendido las entradas a pesar de las informaciones que apuntaban que habían tenido problemas. Luis nos ha asegurado que no ha habido ningún problema con la venta de entradas para el concierto de la tonadillera ya que "se está vendiendo todo bastante bien, así que bueno, ya veis que va todo sobre ruedas" y que si fuera algo mal, el más perjudicado sería él: "Aquí el que tiene que estar preocupado soy yo, si no se venden entradas, soy yo el que pierde". En cuanto al escenario escogido por la artista para ofrecer su show, la plaza de toros de Albacete, el promotor nos comenta que "esta plaza de toros es muy grande, es un sitio con mucha afición taurina, donde tienen un cartelón, entonces bueno, es una plaza de 9.999 butacas", pero que aún así "la venta va bien y ella ha visto que está bien, así que todos muy contentos de poder disfrutar esta noche de este concierto". Por último, el promotor zanjaba las especulaciones y nos aseguraba que la artista no ha tenido ninguna exigencia con él: "Nada, nada, todo muy bien", dejando en el aire nuevos bolos juntos: "Vamos a repetir".

