Susana Rodríguez: "Los deberes están hechos y ahora hay que tener tranquilidad para poder dar lo mejor"

La triatleta Susana Rodríguez, ganadora de la medalla de oro en PTVI en los Juegos Paralímpicos de Tokio, acude animada a defender su título en París, a donde llega "con los deberes hechos" y esperando "hacer la mejor carrera de siempre", mientras que su compañera Marta Francés, que compite en PTS4, no olvida el largo camino que ha atravesado para vivir su primera experiencia. "Estoy con muchas ganas, con la misma ilusión que en mis primeros Juegos. Estos ya son los terceros y los deberes están hechos y toca descansar bien, comer bien, tener tranquilidad para el día 2 poder dar lo mejor de mí, hacer la mejor carrera, espero, de siempre, y luego eso ya veremos lo que depara", señaló Susana Rodríguez a Europa Press TV antes de partir hacia la capital francesa. La gallega recalcó que "la preparación ha sido un poco distinta" por culpa del accidente que tuvieron el pasado 1 de junio en una prueba de la Copa del Mundo y que, aunque no fue tan grave como podría haber sido, sí le ha dejado "alguna 'cosilla'" a nivel físico. "Hemos tenido que ajustar un poco la preparación, pero espero poder llegar a tope", advirtió. La campeona paralímpica en la categoría para deportistas con discapacidad visual acude a París "con la responsabilidad que supone bueno representar a un país" y "a todas las personas que apoyan al equipo español". "El triatlón es un deporte individual, en mi caso de pareja, pero hay mucha gente la que hace siempre lo que puede para que podamos llegar al mejor nivel y también los patrocinadores, que al final son los que hacen posible que podamos tener el foco en prepararnos y competir y no tener otras distracciones", subrayó. Además, tras la ausencia de público en Tokyo 2020 por la pandemia, ahora en la capital francesa tendrán "la normalidad" que deseaban tras unos Juegos anteriores "raros por una situación que fue muy grave a nivel mundial y devastadora". "El público es una parte importante y cuanta más gente haya viendo el deporte paralímpico son más los que van a conocer esta realidad", indicó. "Esto es deporte de alto nivel y estoy con ganas porque se vio en los Juegos Olímpicos que París tenía los estadios llenos y que el público estaba superentregado. Esperamos que sea así con nosotros y creo que lo va a ser porque mi familia no consiguió entradas, así que eso es una buena señal aunque para ellos no", añadió con una sonrisa. En este sentido, la triatleta considera que el cambio que ha vivido respecto a la percepción del deporte paralímpico viene de hace muchos años. "Yo siempre hablo un poco de Londres 2012, creo que fue un punto de inflexión. Ahora se habla del deporte paralímpico no sólo cuando son los Juegos y se recuentan medallas. Durante años de por medio se conoce más a los y las deportistas y el cambio que ha habido es brutal", comentó Rodríguez. La gallega no se agobia "mucho con las terminologías" a la hora de referirse a las personas con discapacidad porque lo "más importante" es dirigirse con "con respeto". "Pero sí que es verdad que el término de disminuido estaba totalmente fuera de lugar así como el de minusválido no y es un término que se sigue usando. La palabra minusválido para mí es la peor que hay porque es valer menos que y nadie vale ni más ni menos que nadie, somos personas ante todo", sentenció. MARTA FRANCÉS: "PARA MÍ HA SIDO UN CICLO DE 8 AÑOS" Por su parte, su compañera Marta Francés, que compite en la clase de PTS4 para deportistas con discapacidad física y que vivirá sus primeros Juegos, confesó que "ya empiezan los nervios". "Estoy supercontenta porque ya es como que se me está haciendo realidad el sueño, estando aquí en el aeropuerto es como que ya las 'mariposillas' empiezan a salir", apuntó. La manchega recordó que la preparación para estar en la capital francesa ha sido "superdura". "Intenté el ciclo de Tokio, lo que pasa es que me lesioné y no pude ir luego. Mi ciclo ha sido como ocho años y ha sido como por fin ya ha llegado esto", explicó Francés para la que su "punto fuerte" es su "cabeza". "Yo creo que puedo darlo todo y si tengo el día clave pues ahí estaremos luchando con las medallas. Mi categoría es muy, muy dura, hay muchísima rivalidad y son muy fuertes todas. Ha salido gente muy joven también este último año que se ha notado mucho, algunos vamos cumpliendo años y otras vienen nuevas con 18 'añitos' y nos pisan los talones, pero creo que estoy ahí en ese nivel y puedo estar arriba", añadió. Sobre la necesaria visibilidad y difusión de los Juegos Paralímpicos, celebró que se vayan a poder ver por TVE. "Vamos a conseguir mucha visibilidad y creo que estos Juegos de París han sido mucho más 'boom' que otros anteriores como Río o Tokio, pero es verdad que creo que no llegamos todavía al mismo nivel que los Juegos Olímpicos y tenemos que seguir luchando por esa visibilidad", concluyó.

