Pellegrini dice que el partido "no tiene nada de trampa, es muy complicado"

Sevilla (España), 24 ago (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este sábado, en referencia a la cita de la segunda jornada de LaLiga en Vitoria ante el Alavés, que "el partido no tiene nada de trampa, es muy complicado".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, destacó que "la liga española es muy complicada y para ganar hay que hacer partidos muy completos", y que el del domingo es un encuentro "con otras características" al jugado la pasada semana en el estadio Villamarín ante el Girona (1-1), ya que "es en su casa y el rival tiene una mecánica muy diferente".

El preparador suramericano añadió que "jugar de visitante tiene un plus adicional y ante un equipo con una línea de juego muy definida", y recordó que en la primera jornada el Alavés cayó en Vigo ante el Celta (2-1) "pero tuvo ocasiones para no perderlo".

Pellegrini, preguntado por el dato de que el domingo cumplirá doscientos partidos como entrenador del Betis, dijo que ésta es "una etapa muy importante" en su carrera "después de muchos años en Inglaterra", y resaltó que "en los cuatro años anteriores el equipo ha sabido responder deportivamente a la exigencia de la hinchada".

"Si uno está cinco años en una casa es que las cosas van bien. Me encuentro contento en la ciudad y en el club", aseguró Pellegrini, quien también se refirió a la confección de la plantilla y dijo que "está ya planificada con la llegada de un delantero", que podría ser el brasileño del Barcelona Vitor Roque, aunque aún no es oficial, por lo que el chileno no quiso referirse directamente a ese futbolista.

"Espero que no se vaya nadie más", subrayó en relación a que aún queda una semana del mercado de fichajes, y apuntó que con lo que tiene espera pelear por "estar lo más alto posible en todas las competencias".

Pellegrini se refirió al mediopunta Isco Alarcón, de baja desde la fase final de la pasada temporada por una lesión, y explicó que no cree que esté aún para el partido del próximo jueves en el VBenito illamarín ante el Kryvbas ucraniano, en la vuelta de la eliminatoria previa la Liga Conferencia, ni para la cita del domingo siguiente en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

"Después del Real Madrid hay quince días de paro -por los encuentros de las selecciones nacionales- y ojalá que para es fecha se pueda incorporar al equipo", señaló. EFE

