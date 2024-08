Harris asegura su apoyo a la oposición venezolana e insta al CNE que publique los resultados de los comicios

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha asegurado a la oposición venezolana que su Gobierno se mantendrá "firme" con el pueblo de Venezuela "en su lucha por la libertad y la democracia" y ha pedido a las autoridades del país que haga un acto de "transparencia", publicando los resultados de los comicios del pasado 28 de julio. En una carta dirigida a los opositores Edmundo González y María Corina Machado, la vicepresidenta ha asegurado que su Gobierno se mantendrá "firme" con los venezolanos en su lucha por "la libertad y la democracia". "Estados Unidos apoya el deseo del pueblo venezolano de un cambio pacífico y democrático tras años de corrupción gubernamental, abuso de poder y mala gestión económica", ha señalado en la misiva enviada la semana pasada. En el documento, publicado este viernes en la red social X por su asesor de seguridad, Phil Gordon, la vicepresidenta ha celebrado la "admirable y necesaria (...) valentía mostrada" por los venezolanos en medio de una escalada de "represión, detenciones y censura". En este sentido, Harris ha instado "encarecidamente" a las fuerzas de seguridad del país latinoamericano a que "den muestras de moderación, respeten los Derechos Humanos y la libertad de expresión de todos los venezolanos". "Las violaciones de estos derechos no hacen sino agravar la crisis y obstaculizar los esfuerzos hacia una resolución pacífica y democrática", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que desde Estados Unidos seguirán apoyando las conversaciones para un traspaso de poder "respetuoso y pacífico de acuerdo con la ley electoral y los deseos del pueblo venezolanos". Por otra parte, Harris ha vuelto a pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que publique los resultados de los colegios electorales, haciendo hincapié en la "imperiosa necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el sistema electoral venezolano". La recientemente nominada candidata demócrata ha pedido a la comunidad internacional, "en particular los países de (su) hemisferio común", que permanezcan vigilantes, condenen estas violaciones y apoyen al pueblo venezolano "en su búsqueda de justicia y democracia". Esta carta se conoce después de que once países del hemisferio occidental, entre los que figuran Estados Unidos, Chile y Argentina, hayan expresado este viernes su "categórico" rechazo a la sentencia dictada el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que avala el supuesto triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro. La lideresa de la oposición María Corina Machado ha agradecido a Kamala Harris su defensa de "los valores democráticos que son el espíritu de (su) victoria", en un mensaje que también ha compartido el candidato presidencial Edmundo González, a quien la Administración Biden-Harris ha declarado como el verdadero vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país a pesar de que Maduro ha proclamado formalmente su victoria. "Nos conmueve que los líderes del mundo democrático reconozcan el coraje y la determinación del pueblo venezolano a ser libres. Saber que no estamos solos nos da aún más fuerza. Los venezolanos estamos unidos como nunca antes", han señalado en la red social X, asegurando que "Venezuela será libre. (Sus) familias volverán a casa".

Compartir nota: Guardar Nuevo